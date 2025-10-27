محافظ الأقصر يوجه برصف طريق نجع أبو سعيد ويتابع تطوير كورنيش إسنا والإنترلوك بالسويقة

تابع المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر أعمال التطوير والرصف بمدينة إسنا، حيث وجه مديرية الطرق والنقل ببدء رفع كفاءة ورصف طريق نجع أبو سعيد بقرية الهنادي مرورًا بالطوناب بطول 3.5 كيلومتر، ضمن خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية لتحسين الحركة المرورية وتيسير تنقل المواطنين.



كما أشار المحافظ إلى استمرار أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع المدينة، حيث يجري استكمال العمل بشارع السويقة وتفرعاته ومدخل الكنيسة بإجمالي مسطح يبلغ نحو 7000 متر مربع، مؤكدًا أهمية تلك المشروعات في تحسين المظهر الجمالي للمدينة ورفع مستوى النظافة والخدمات.

وفي سياق متصل، تفقد محافظ الأقصر أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة إسنا والمرسى السياحي والحديقة المجاورة، ووجه بتسريع وتيرة العمل والانتهاء من كافة مراحل التطوير في أسرع وقت، مشددًا على الالتزام بالمعايير الهندسية المطلوبة.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة أعمال طبقة الأساس بطريق خور المكسر بعد إزالة الأسوار الموجودة ببداية الطريق تمهيدًا لفتحه أمام حركة المرور.

وأكد المهندس عبد المطلب عماره أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ خطة شاملة لتطوير الطرق والبنية التحتية في جميع المراكز والمدن، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم جهود التنمية المستدامة في جنوب الصعيد.

