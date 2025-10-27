قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو التحالف الوطني: جهود دعم الأشقاء في قطاع غزة لا تتوقف
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
الغندور يصدم الجماهير بشأن ايقاف دونجا
مصرع سائق اشتعلت كابينه سيارته النقل على الطريق الزراعي في المنوفية
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 27 أكتوبر وفق آخر تحديث في البنوك
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وزير الرياضة يهنئ بعثة التايكوندو بإنجازها التاريخي في بطولة العالم بالصين
حكم طلاق السكران.. خالد الجندي: يقع باتفاق جمهور الفقهاء في حالة السكر العمد
إزاي تروح المتحف المصري الكبير بالمترو
السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة افتتاح المتحف الكبير.. تفاصيل
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025
سموتريتش: إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة ما لم تفكك حماس بالكامل
محافظات

محافظ الأقصر يتفقد طريق خور المكسر ويوجه بسرعة إنهاء شبكات الصرف

عبد المطلب عماره يتفقد طريق خور المكسر ويوجه بسرعة إنهاء شبكات الصرف والرصف
عبد المطلب عماره يتفقد طريق خور المكسر ويوجه بسرعة إنهاء شبكات الصرف والرصف
شمس يونس

واصل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر جولته بمدينة إسنا بتفقد طريق خور المكسر، لمتابعة الأعمال الجارية ضمن خطة رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الطرق بالمناطق الريفية.


وخلال الزيارة، وجه المحافظ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف بالطريق قبل بدء أعمال الرصف، مؤكدًا أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت نحو 30% بعد الانتهاء من أعمال الخرسانة المسلحة لكمرات نصف الكوبري.


وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة لضمان سرعة الإنجاز، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في تحسين مستوى الخدمات بالمراكز والمدن كافة.


كما تابع المحافظ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بداية من شارع الشيخ هاشم بجوار مجلس مدينة إسنا وحتى شارع معبد إسنا، ووجه بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروع وتنفيذ الأعمال بأعلى جودة ممكنة.


وأكد المهندس عبد المطلب عماره أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق لتحسين جودة الحياة للمواطنين.


وأوضح أن محافظة الأقصر تعمل على تنفيذ خطة متكاملة تشمل الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي بالتوازي، لضمان تحقيق التنمية المتكاملة في جميع المراكز وخاصة المناطق الجنوبية مثل إسنا.

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

غزة

أشرف سنجر: متفائل بنجاح الجهود المصرية لتوحيد الصف الفلسطيني

متحف اللوفر

بعد سرقته.. الثقافة الفرنسية: افتتاح متحف اللوفر وسط إجراءات أمنية مشددة

أحمد أبو الغيط

مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: يجب أن تتخلى تل أبيب عن أحلام إسرائيل الكبرى

الطبخ المستدام ودوره في حماية البيئة

أخبار السيارات| بورش تخسر 99% من أرباحها.. وأسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

تأثير السوشيال ميديا على حياتنا النفسية والاجتماعية

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

