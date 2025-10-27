محافظ الأقصر يتفقد طريق خور المكسر ويوجه بسرعة إنهاء شبكات الصرف

واصل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر جولته بمدينة إسنا بتفقد طريق خور المكسر، لمتابعة الأعمال الجارية ضمن خطة رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الطرق بالمناطق الريفية.



وخلال الزيارة، وجه المحافظ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف بالطريق قبل بدء أعمال الرصف، مؤكدًا أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت نحو 30% بعد الانتهاء من أعمال الخرسانة المسلحة لكمرات نصف الكوبري.



وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة لضمان سرعة الإنجاز، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في تحسين مستوى الخدمات بالمراكز والمدن كافة.



كما تابع المحافظ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بداية من شارع الشيخ هاشم بجوار مجلس مدينة إسنا وحتى شارع معبد إسنا، ووجه بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروع وتنفيذ الأعمال بأعلى جودة ممكنة.



وأكد المهندس عبد المطلب عماره أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق لتحسين جودة الحياة للمواطنين.



وأوضح أن محافظة الأقصر تعمل على تنفيذ خطة متكاملة تشمل الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي بالتوازي، لضمان تحقيق التنمية المتكاملة في جميع المراكز وخاصة المناطق الجنوبية مثل إسنا.