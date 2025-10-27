28 طلبا وشكوى يفحصها نائب محافظ الأقصر خلال لقاء اليوم المفتوح

واصل الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، عقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمقر قاعة المؤتمرات الدولية بالمحافظة، وذلك حرصاً على تعزيز جسور التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم وطلباتهم فى مختلف القطاعات، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة فى ضوء ما لا يتعارض مع القانون.

وقد حضر اللقاء حسن عبد الرحمن مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، ورؤساء المدن والمراكز ومديري المديريات الخدمية أو ممثليهم.

وبحث اللقاء 28 طلبا وشكوى من المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، الداعية إلى تكثيف التواصل مع المواطنين، والاقتراب من قضاياهم اليومية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم ورفع المعاناة عن كاهلهم.

وأكد نائب محافظ الأقصر، على سرعة دراسة وبحث شكاوى المواطنين المقدمة والعمل على ضمان سرعة معالجة تلك المشكلات وإيجاد أنسب الحلول التي تتيح حصول كل مواطن على حقه بما لا يتعارض مع القوانين ، وتكليف إدارة خدمة المواطنين بالمتابعة الجدية والمستمرة لكافة الطلبات والشكاوي مع كافة الجهات المعنية للرد السريع والعاجل على مقدمي الطلبات بما تم في مطالبهم والشكاوى الخاصة بهم.