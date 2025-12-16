قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جديد ضد المتهم بالتحـ.ـرش بطلاب مدرسة التجمع
محلل: خروقات وقف إطلاق النار في غزة ليست حادثا عابرا بل ورقة ضغط سياسية بيد نتنياهو
وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتفقدان 6 مدارس بإدارة إدفو
قافلة «زاد العزة» الـ95 تنطلق إلى غزة محمّلة بأكثر من 8 آلاف طن مساعدات
أحمد حسن يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك
الزمالك على صفيح ساخن| إدارة النادي تواجه التحقيقات.. وأزمة الأرض تهدد مستقبل القلعة البيضاء
رئيس ضمان الجودة: التعليم الأزهري ركيزة علمية وثقافية أصيلة في مصر والعالم الإسلامي
الزمالك معلقا على أزمة أرض أكتوبر: نثق في المؤسسات المصرية
الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار متفاوتة الشدة حتى الثلاثاء
رحلات حج وعمرة وهمية.. القبض على المسئولين عن 26 شركة سياحية غير مرخصة
أبناء الجوهري.. إسلام صادق يعلق علي تأهل منتخب الأردن لنهائي كأس العرب
بي بي سي: رحلات إبستين إلى بريطانيا شملت ضحايا تعرضن لانتهاكات واعتداءات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس مدينة مرسى مطروح لأصحاب محلات السوق: ضرورة النظافة وخفض الأسعار

رئيس مدينة مرسي مطروح خلال الجولة
رئيس مدينة مرسي مطروح خلال الجولة
ايمن محمود

التقي اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح أصحاب المحال التجارية بسوق مطروح الحضاري للاستماع الي مطالب واحتياجات السوق والوقوف علي اهم المقترحات المقدمة من اصحاب المحال لضمان ظهور السوق بالشكل الحضاري الذي يليق بمكانه المواطن المطروحي والمدينة السياحية و خاصة بعد اعمال التطوير للسوق من رصف وعمل شبكة صرف صحي ورفع كفاءة المظلات بالباكيات والتند للمحلات ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح لأصحاب المحال خلال لقاءه معهم أن الهدف من تطوير سوق مطروح الحضاري هو توفير أماكن بديلة للباعة الجائلين في مكان واحد بشكل منظم دون وجود اشغالات امام المحلات ، وتقسيمه الانشطة داخل السوق بالتنسيق مع أصحاب المحال التجارية بشكل لائق يحافظ على مصالح الباعة ، ويوفر السلع للمواطنين في مكان واحد باسعار مخفضة ، ويحافظ على المظهر الحضاري لشوارع المدينة ، طبقا لتعليمات من الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح .

وتابع اللواء محمد صحصاح اعمال التطوير الجارية بسوق مطروح الحضاري لسرعة توفير احتياجات السوق من شبكة اطفاء وكافة وسائل الامان بالسوق بالتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي حال طوارئ ، بالاضافة الي سرعة الانتهاء من البوابة الرئيسية والارصفة وتركيب بلاط الانترلوك وتوفير اماكن للانتظار أدمية للمواطنين المترددين علي السوق بالشكل اللائق والحفاظ علي المظهر والشكل العام للسوق الحضاري خاصة وأنه بمدخل المدينة.

ووجه رئيس مدينة مرسي مطروح لمدير السوق سرعة التنسيق مع ادارة الاشغالات وشرطة المرافق لتوفير خدمة دورية لمنع الإشغالات امام مداخل السوق والرقابة والمتابعة اليومية المستمرة ، للسوق الحضاري الذي يعمل على مدار 24 ساعة ، والتأكيد علي منع أي إشغالات داخلية ، والجميع يلتزم بالانشطة المخصصة للخضروات واللحوم والدواجن والاسماك وتوفير صناديق للقمامة امام المحال والباكيات ، وتسكين المستحقين بالسوق دون تمييز وبكل شفافية.

وشدد اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح على الحفاظ على واجهات السوق الحضاري من الخارج وإزالة جميع التشوهات التى لحقت بها من قبل ، ووضع لافتات المحال التجارية بشوارع السوق لمعرفة طبيعة النشاط بأسلوب يتناسب مع الشكل الحصاري بعد اعمال التطوير ورفع الكفاءة ، من الداخل لعرض منتجاتهم بشكل لائق ، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح سوق

