رئيس مدينة مرسى مطروح لأصحاب محلات السوق: ضرورة النظافة وخفض الأسعار

التقي اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح أصحاب المحال التجارية بسوق مطروح الحضاري للاستماع الي مطالب واحتياجات السوق والوقوف علي اهم المقترحات المقدمة من اصحاب المحال لضمان ظهور السوق بالشكل الحضاري الذي يليق بمكانه المواطن المطروحي والمدينة السياحية و خاصة بعد اعمال التطوير للسوق من رصف وعمل شبكة صرف صحي ورفع كفاءة المظلات بالباكيات والتند للمحلات ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح لأصحاب المحال خلال لقاءه معهم أن الهدف من تطوير سوق مطروح الحضاري هو توفير أماكن بديلة للباعة الجائلين في مكان واحد بشكل منظم دون وجود اشغالات امام المحلات ، وتقسيمه الانشطة داخل السوق بالتنسيق مع أصحاب المحال التجارية بشكل لائق يحافظ على مصالح الباعة ، ويوفر السلع للمواطنين في مكان واحد باسعار مخفضة ، ويحافظ على المظهر الحضاري لشوارع المدينة ، طبقا لتعليمات من الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح .

وتابع اللواء محمد صحصاح اعمال التطوير الجارية بسوق مطروح الحضاري لسرعة توفير احتياجات السوق من شبكة اطفاء وكافة وسائل الامان بالسوق بالتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي حال طوارئ ، بالاضافة الي سرعة الانتهاء من البوابة الرئيسية والارصفة وتركيب بلاط الانترلوك وتوفير اماكن للانتظار أدمية للمواطنين المترددين علي السوق بالشكل اللائق والحفاظ علي المظهر والشكل العام للسوق الحضاري خاصة وأنه بمدخل المدينة.

ووجه رئيس مدينة مرسي مطروح لمدير السوق سرعة التنسيق مع ادارة الاشغالات وشرطة المرافق لتوفير خدمة دورية لمنع الإشغالات امام مداخل السوق والرقابة والمتابعة اليومية المستمرة ، للسوق الحضاري الذي يعمل على مدار 24 ساعة ، والتأكيد علي منع أي إشغالات داخلية ، والجميع يلتزم بالانشطة المخصصة للخضروات واللحوم والدواجن والاسماك وتوفير صناديق للقمامة امام المحال والباكيات ، وتسكين المستحقين بالسوق دون تمييز وبكل شفافية.

وشدد اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح على الحفاظ على واجهات السوق الحضاري من الخارج وإزالة جميع التشوهات التى لحقت بها من قبل ، ووضع لافتات المحال التجارية بشوارع السوق لمعرفة طبيعة النشاط بأسلوب يتناسب مع الشكل الحصاري بعد اعمال التطوير ورفع الكفاءة ، من الداخل لعرض منتجاتهم بشكل لائق ، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.