محافظات

محافظ الغربية يتابع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، زيارة مفاجئة للمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسرعة وانضباط، بما يحقق رضا المواطن ويعكس صورة حضارية للجهاز التنفيذي،في إطار نهج محافظة الغربية القائم على المتابعة الميدانية المستمرة والحرص على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الزيارة، حرص محافظ الغربية على التواجد داخل صالة تقديم الخدمات، وتفقد بنفسه جميع شبابيك الخدمة، حيث تابع عن قرب أسلوب تعامل الموظفين مع المواطنين، ووقف شخصيًا على عدد من الشبابيك واستقبل المواطنين واستمع إليهم مطلعًا على تفاصيل طلباتهم ومشكلاتهم، ومتابعًا آليات التعامل معها وسرعة الاستجابة لها داخل المركز.

ووجّه اللواء أشرف الجندي العاملين بالمركز بضرورة التعامل الفوري مع الطلبات المقدمة، وتبسيط الإجراءات إلى أقصى حد ممكن، مع تقديم الشرح الوافي والواضح للمواطن، مشددًا على أهمية حسن الاستقبال والالتزام بأسلوب راقٍ في التعامل يراعي راحة المواطن ويحفظ كرامته، مؤكدًا أن الابتسامة والكلمة الطيبة جزء أساسي من منظومة تقديم الخدمة. وقال المحافظ خلال حديثه للعاملين: «كلنا موجودين هنا لخدمة الناس، وأنا أولكم، والمواطن لازم يحس إننا شغالين علشانه».

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء أشرف الجندي ، أن خدمة المواطن مسؤولية مباشرة لا تحتمل أي تهاون أو تأخير، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية ستظل نهجًا ثابتًا لضمان جودة الأداء داخل المراكز التكنولوجية وجميع المصالح الحكومية، موضحًا أن المنظومة الرقمية التي تطبقها الدولة تستهدف في المقام الأول التيسير على المواطن واختصار الوقت والجهد، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط الإداري.

واختتم محافظ الغربية، جولته بالتأكيد على استمرار الزيارات المفاجئة والمتابعة الدقيقة لأداء المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تقييمًا مستمرًا لمنظومة العمل وتفعيل مبدأ المحاسبة، بما يضمن شعور المواطن بتحسن حقيقي وملموس في مستوى الخدمات المقدمة، وترسيخ الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل حل مشكلات تحسين خدمات المواطنين

