قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر للفتوى: التربية بالمعايشة وتعهد الطفل بالتوجيهات من حقوقه في الإسلام
عبدالغفار يشارك في الجلسة الافتتاحية لملتقى الصحة العالمي بالرياض
شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العاهل الأردني: نحن ومصر على استعداد لتدريب قوات الأمن الفلسطينية بأعداد كبيرة
جدل برلماني حول مشروع الروشتة الطبية الرقمية.. نائبة: ستحدد جهات صرف الأدوية للمريض.. ونائب: من الصعب تعميمه
بعد مبادرة البنك المركزي.. خطوات فتح حساب بنكي للمصريين بالخارج
رئيس الوزراء يتابع الملفات المشتركة بين "التنمية المحلية" و"المالية"
شيخ الأزهر: لا سلام فى الشرق الأوسط بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
تفاصيل جديدة في سرقة متحف اللوفر بعد القبض على اللصين بمطار شارل ديجول
اشتروا أراضي وعقارات.. القبض على 4 تجار مخدرات غسلوا 70 مليون جنيه
بيراميدز يحسم الجدل بشأن التعاقد مع ديانج
حاكم دارفور: سقوط الفاشر لا يعني التفريط بالإقليم.. والأمم المتحدة تدعو لممر آمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الأقصر تستيقظ على جريمة غامضة.. مقـ.ـتل شاب بطلق ناري بجوار مزلقان إسنا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

استيقظت قرية الحلة التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر، صباح اليوم، على واقعة مأساوية بعدما عثر الأهالي على جثة شاب ملقاة بجوار مزلقان السكة الحديد، وبها إصابة بالغة في الرأس نتيجة طلق ناري، ما تسبب في حالة من الصدمة بين سكان القرية.

وعلى الفور، أبلغ الأهالي الأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى موقع الحادث، وتم تطويق المنطقة بالكامل وبدء إجراءات الفحص والمعاينة الميدانية. وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة تعود لشاب يدعى أ. س. ب، يبلغ من العمر 32 عامًا، وقد فارق الحياة متأثرا بإصابته.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طبية التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وقررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة بدقة، كما كلفت رجال المباحث بسرعة التحري حول ملابسات الواقعة والعلاقات المحيطة بالمجني عليه لمعرفة سبب الحادث.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر امن الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

المتحف المصري الكبير

متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

سيد عبد الحفيظ

كواليتي وشخصية.. سيد عبد الحفيظ يحدد ملامح صفقات الأهلي الجديدة

انقلاب سيارة الفنان على رؤوف

انقلاب سيارة علي رؤوف صاحب أغنية أنا بشحت بالجيتار.. صور

ترشيحاتنا

محلل يحذر: الإعلان الدستوري خطوة عباس تعكس أزمة في النظام الفلسطيني

بعد قرار نائب رئيس السلطة الفلسطينية | جهاد أبو لحية يحذر من الإعلان الدستوري الأخير

جمال الصاوي اقدم عجلاتي بطور سيناء

مديرو العموم كانوا يذهبون للعمل بالدراجة..حكاية أقدم عجلاتي في طور سيناء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

عمرو صدقي: احتفالية وطن السلام جسدت صورة مصر الحقيقية كدولة إنسانية لا تتخلى عن دورها القومي والعربي

بالصور

أفراح الوسط الفني.. 5 حالات زفاف ترسم البسمة على وجه عشاقهم فى أيام

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة

إليسا
إليسا
إليسا

أستون مارتن تتجه للعقارات بعد فشلها في بيع السيارات

أستون مارتن
أستون مارتن
أستون مارتن

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد