الأقصر تستيقظ على جريمة غامضة.. مقـ.ـتل شاب بطلق ناري بجوار مزلقان إسنا

استيقظت قرية الحلة التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر، صباح اليوم، على واقعة مأساوية بعدما عثر الأهالي على جثة شاب ملقاة بجوار مزلقان السكة الحديد، وبها إصابة بالغة في الرأس نتيجة طلق ناري، ما تسبب في حالة من الصدمة بين سكان القرية.

وعلى الفور، أبلغ الأهالي الأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى موقع الحادث، وتم تطويق المنطقة بالكامل وبدء إجراءات الفحص والمعاينة الميدانية. وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة تعود لشاب يدعى أ. س. ب، يبلغ من العمر 32 عامًا، وقد فارق الحياة متأثرا بإصابته.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طبية التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وقررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة بدقة، كما كلفت رجال المباحث بسرعة التحري حول ملابسات الواقعة والعلاقات المحيطة بالمجني عليه لمعرفة سبب الحادث.