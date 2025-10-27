محافظ الأقصر يعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة ملف تقنين أراضي الدولة

عقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، الاجتماع الدوري الأسبوعي لمناقشة ملف تقنين أراضي الدولة، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني للمحافظ، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن ونوابهم.

تناول الاجتماع موقف التحصيل للملفات مستوفاة الشروط التابعة لولاية المحافظة وهيئة التعمير، إلى جانب مناقشة الإيجارات الخاصة بملفات ولاية الإصلاح الزراعي، وسبل استكمال أعمال الرفع المساحي لباقي الملفات.

كما شدد محافظ الأقصر على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن سداد المستحقات، والتعامل الحاسم مع المخالفين من خلال تحرير محاضر جنائية للمباني المخالفة أو حالات التعدي، مع دراسة آليات فحص ومعاينة الأراضي واسترداد حقوق الدولة فيما يعود بالنفع العام على المواطنين.

ومن جانبه، أكد المهندس عبد المطلب عماره على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تقنين جميع الملفات، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون في الحفاظ على أراضيها، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد متابعة دقيقة ومستمرة لكل ما يتم تنفيذه ميدانيًا.

وفي ختام الاجتماع، وجّه محافظ الأقصر رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف الجهود ومتابعة ملفات التقنين أولًا بأول، وسرعة الانتهاء من الإجراءات الإدارية والفنية، لضمان تحصيل حقوق الدولة وتيسير أوضاع المواطنين الجادين في التقنين.

كما استعرض محافظ الأقصر نسب إنجاز الملفات بالمراكز المختلفة، مشيدًا بما تحقق في بعض المناطق، ومؤكدًا أن المتابعة ستستمر أسبوعيًا لتحقيق المستهدف بالكامل في أقرب وقت ممكن.