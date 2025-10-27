قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية في هذه الحالة
مقاتلون مقربون من الجيش السوداني: الفاشر لم تسقط والاشتباكات متواصلة
الإحصاء يعلن نتائج التعداد الاقتصادي السادس: 3.9 مليون منشأة و15.2 مليون مشتغل
جامعة الدول: زيارة أبو الغيط لـ بيروت لدعم الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على أراضيها
شهيد ومصابون خلال قصف إسرائيلي استهدف عبسان الكبيرة في خان يونس
لطلاب الثانوي .. غرامة غياب ورسوم لإعادة القيد لضمان انتظامهم في الدراسة
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزيرة التضامن في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
دار الإفتاء: شراء الأصوات جريمة شرعية وسماسرتها آثمون
بحضور مكثف.. البرلمان العربي يبحث آليات دعمه للقضية الفلسطينية
خطة اقتصادية في التنمية المحلية تخص الموظفين .. تفاصيل مهمة
في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة
الهلال الأحمر: 10 آلاف طن مساعدات إنسانية وبترولية عبر قافلة زاد العزة الـ 59 إلى غزة
محافظات

محافظ الأقصر يعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة ملف تقنين أراضي الدولة

شمس يونس

عقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، الاجتماع الدوري الأسبوعي لمناقشة ملف تقنين أراضي الدولة، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني للمحافظ، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن ونوابهم.

تناول الاجتماع موقف التحصيل للملفات مستوفاة الشروط التابعة لولاية المحافظة وهيئة التعمير، إلى جانب مناقشة الإيجارات الخاصة بملفات ولاية الإصلاح الزراعي، وسبل استكمال أعمال الرفع المساحي لباقي الملفات.

كما شدد محافظ الأقصر على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن سداد المستحقات، والتعامل الحاسم مع المخالفين من خلال تحرير محاضر جنائية للمباني المخالفة أو حالات التعدي، مع دراسة آليات فحص ومعاينة الأراضي واسترداد حقوق الدولة فيما يعود بالنفع العام على المواطنين.

ومن جانبه، أكد المهندس عبد المطلب عماره على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تقنين جميع الملفات، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون في الحفاظ على أراضيها، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد متابعة دقيقة ومستمرة لكل ما يتم تنفيذه ميدانيًا.

وفي ختام الاجتماع، وجّه محافظ الأقصر رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف الجهود ومتابعة ملفات التقنين أولًا بأول، وسرعة الانتهاء من الإجراءات الإدارية والفنية، لضمان تحصيل حقوق الدولة وتيسير أوضاع المواطنين الجادين في التقنين.

كما استعرض محافظ الأقصر نسب إنجاز الملفات بالمراكز المختلفة، مشيدًا بما تحقق في بعض المناطق، ومؤكدًا أن المتابعة ستستمر أسبوعيًا لتحقيق المستهدف بالكامل في أقرب وقت ممكن.

