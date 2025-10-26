ضبط سيدة بالأقصر تدير نشاطا لتجارة المخدرات من داخل منزلها في أبو الجود

نجحت مباحث قسم شرطة الأقصر في توجيه ضربة جديدة لتجار السموم، بعدما تمكنت من ضبط سيدة تُدعى «م. ح» تبلغ من العمر 47 عامًا، أثناء إدارتها نشاطا لترويج المواد المخدرة داخل منطقة أبو الجود بمدينة الأقصر.

البداية كانت بورود معلومات دقيقة إلى المقدم أحمد ناصف رئيس مباحث بندر الأقصر، أفادت بقيام المتهمة بممارسة نشاط واسع في بيع الحشيش والشابو لمتعاطين من مناطق مختلفة، مستخدمة منزلها مركزًا لتخزين وتوزيع المواد المخدرة.

وبناءً على توجيهات اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء طه خاطر مدير المباحث الجنائية، جرى تكثيف التحريات، التي أكدت صحة المعلومات.



وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، داهمت قوة من المباحث منزل المتهمة، وتمكنت من ضبطها وبحوزتها كمية من جوهر الحشيش المخدر، وعدة أكياس من مادة الشابو، ومبلغ مالي متحصل من التجارة غير المشروعة، بالإضافة إلى هاتف محمول يُستخدم في التواصل مع عملائها.

وبمواجهتها أقرت المتهمة بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار، وأوضحت أن الهاتف وسيلة اتصال مع الزبائن، وأن الأموال المضبوطة من حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات .