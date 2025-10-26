افتتاح أول مركز فحص فني إلكتروني للمركبات بمدينة طيبة بالأقصر



شهدت محافظة الأقصر اليوم الأحد حدثًا جديدًا في مسار تطوير الخدمات المرورية، حيث افتتح اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، يرافقه اللواء ضياء ماهر مدير إدارة المرور، مركز الفحص الفني الإلكتروني بمدينة طيبة الجديدة، بحضور عدد من قيادات مديرية الأمن.

وتفقد اللواء محمد الصاوي أقسام المركز الجديد الذي بدأ العمل به فور الافتتاح، وسط ترحيب كبير من قائدي المركبات الذين توافدوا منذ الصباح للاستفادة من خدمات الفحص بالنظام الإلكتروني الحديث الذي يضمن سرعة ودقة الإجراءات.

ويُعد مركز الفحص الفني بمدينة طيبة نقلة نوعية في تطوير منظومة المرور بالأقصر، إذ يتيح لأصحاب السيارات من داخل المحافظة وخارجها إجراء الفحص والترخيص بسهولة في موقع واحد دون الحاجة للتنقل أو السفر لمحافظات أخرى، بعدما تم نقل الخدمة من منطقة نجع الخطباء إلى المقر الجديد المجهز بأحدث التقنيات.

ويمتد المركز على مساحة 3 أفدنة، ويضم 18 شباك فحص إلكتروني مجهز بالكامل، إلى جانب نظام رقمي موحد لتطبيق آليات الفحص الذكي وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وتخفيف الزحام وتوفير بيئة عمل مريحة للمواطنين والعاملين على حد سواء.

ويأتي افتتاح المركز في إطار خطة وزارة الداخلية لتطوير الخدمات الجماهيرية ورفع كفاءتها من خلال إنشاء وحدات مرورية حديثة مزودة بأنظمة رقمية متقدمة تسهم في التحول نحو خدمات مرورية إلكترونية شاملة بمحافظات الصعيد.