شباب ورياضة الأقصر تطلق 60 برنامجًا ونشاطًا يخدم 4200 مستفيد

شمس يونس


تكثف مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر جهودها لتنفيذ حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بهدف تمكين الشباب ودعم المواهب وتنمية الوعي المجتمعي.

وخلال الأسبوع الماضي، نفذت المديرية نحو 60 برنامجًا ونشاطًا متنوعًا استهدفت 4200 مستفيد من أبناء المحافظة، شملت مجالات الرياضة والثقافة والفن والمواطنة.

واستقبل الدكتور محمد عبدالوهاب مدير عام المديرية، اللجنة الوزارية لمتابعة المشروع القومي للموهبة الحركية بالأقصر، للوقوف على أحدث المستجدات داخل مراكز المشروع ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لتمكين الشباب ورفع الوعي بقضايا السكان.

وفي إطار الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، نظم كيان سند شباب الصعيد بالأقصر التابع لاتحاد الكيانات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة احتفالية كبرى بمسرح مكتبة مصر العامة، بحضور الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر.

كما نفذت إدارة تمكين الشباب جلسات غنائية لأعضاء أندية السكان بمراكز شباب الرزيقات بحري والرزيقات قبلي والزينية بحري، ونظمت إدارة أرمنت احتفالًا للطلائع بمناسبة ذكرى أكتوبر بمركز شباب الديموقراط، إلى جانب عرض فيلم توعوي لأعضاء نادي السكان بمركز شباب الزينية قبلي.

وفي سياق دعم المشاركة السياسية، أطلقت المديرية الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية للشباب تحت شعار "شارك... الكلمة كلمتك" بمشاركة 200 شاب وفتاة من إدارة شباب الطود، استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما شهد الأسبوع إقامة أمسية شعرية بعنوان «الشعر لغة الإبداع وجمال الكلمة» بمركز شباب السلام بإسنا، وتكريم أبطال الكاراتيه التقليدي بنادي مارمرقس الرياضي بالأقصر، إلى جانب انطلاق بطولة كأس اتحاد شباب الأقصر على ملعب مركز شباب العديسات بحري بالطود، وسط تفاعل كبير من الشباب والمشاركين.
 

