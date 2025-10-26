نقاشات وكشفية وتطوع.. ندوة بمركز شباب الغريرة بالأقصر



نظمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر ندوة توعوية بمركز شباب الغريرة التابع لإدارة شباب إسنا، تناولت دور الكشافة في المجتمع وأهداف العمل التطوعي، بمشاركة عدد من الشباب وأعضاء الفرق الكشفية.

جاءت الندوة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور محمد عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وبإشراف الدكتور أحمد عبدالوهاب مدير إدارة شباب إسنا وفريق عمل مركز شباب الغريرة.

وخلال الفعالية تم تنفيذ مجموعة من المسابقات المتنوعة "الدينية، الكشفية، العلمية، الثقافية، الفنية، والرياضية"، إلى جانب مناقشات موسعة حول أهمية الكشافة في دعم روح العمل الجماعي وخدمة المجتمع المحلي.

كما تناولت الندوة كيفية مساهمة الأنشطة الكشفية في تأهيل الكوادر الشبابية، وتنمية مهارات القيادة والمسؤولية والانتماء، مع تعزيز مفهوم التطوع كركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومتعاون.

واختُتمت الفعالية بتكريم المشاركين المتميزين وسط أجواء حماسية تؤكد اهتمام وزارة الشباب والرياضة بنشر ثقافة التطوع والعمل الجماعي بين النشء والشباب في الأقصر.