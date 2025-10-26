قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يتفقد اليوم عددا من مشروعات السويس
ختام مهرجان الموسيقى العربية .. 20 صورة من حفل صابر الرباعي و«سوما» |شاهد
حلم اللقب الثامن يعود من جديد.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2025
استعلم عن فاتورة كهرباء نوفمبر 2025 وادفعها وأنت في بيتك .. بهذه الطريقة
التضامن تستقبل 149 ألف اتصال شكاوى واستفسارات وطلبات خلال سبتمبر
الخزانة الأمريكية تعلن اختتام الجولة الثانية من المحادثات التجارية مع الصين في كوالالمبور
3 قتلى في هجوم روسي بالمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف
بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم
الداخلية تواصل المرحلة الـ27 من مبادرة كلنا واحد لتخفيف الأعباء عن المواطنين
الهند: رصد زلزال بقوة 6 درجات جنوب غرب المحيط الهادئ قرب فانواتو
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
الخميس المقبل .. مصر تُودّع التوقيت الصيفي وتبدأ العمل بالتوقيت الشتوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نقاشات وكشفية وتطوع.. ندوة بمركز شباب الغريرة بالأقصر

نقاشات وكشفية وتطوع.. ندوة بمركز شباب الغريرة بالأقصر تبرز دور الكشافة في خدمة المجتمع
نقاشات وكشفية وتطوع.. ندوة بمركز شباب الغريرة بالأقصر تبرز دور الكشافة في خدمة المجتمع
شمس يونس


نظمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر ندوة توعوية بمركز شباب الغريرة التابع لإدارة شباب إسنا، تناولت دور الكشافة في المجتمع وأهداف العمل التطوعي، بمشاركة عدد من الشباب وأعضاء الفرق الكشفية.

جاءت الندوة تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور محمد عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وبإشراف الدكتور أحمد عبدالوهاب مدير إدارة شباب إسنا وفريق عمل مركز شباب الغريرة.

وخلال الفعالية تم تنفيذ مجموعة من المسابقات المتنوعة "الدينية، الكشفية، العلمية، الثقافية، الفنية، والرياضية"، إلى جانب مناقشات موسعة حول أهمية الكشافة في دعم روح العمل الجماعي وخدمة المجتمع المحلي.

كما تناولت الندوة كيفية مساهمة الأنشطة الكشفية في تأهيل الكوادر الشبابية، وتنمية مهارات القيادة والمسؤولية والانتماء، مع تعزيز مفهوم التطوع كركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومتعاون.

واختُتمت الفعالية بتكريم المشاركين المتميزين وسط أجواء حماسية تؤكد اهتمام وزارة الشباب والرياضة بنشر ثقافة التطوع والعمل الجماعي بين النشء والشباب في الأقصر.

الاقصر اخبار الاقصر رياضة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفشه

اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي

حادث طريق السويس

الحقوني هموت .. تفاصيل صادمة في حادث السويس المروع | صور

كارثة طريق السويس

كارثة طريق السويس.. الحماية المدنية تقطع السيارات لاستخراج الضحايا والمصابين

الدفع بـ ٧ سيارات إسعاف

معجنة عربيات.. الدفع بـ 7 سيارات إسعاف لحادث طريق السويس

عمرو أديب

زودلي المرتب .. عمرو أديب يوجه طلبا مباشرا لرئيس الوزراء على الهواء

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

جيش الاحتلال

هيئة البث الإسرائيلية : أيدينا مكبلة .. واشنطن تدير عمليا نشاط جيش الاحتلال في غزة

حالة الطقس

توخوا الحذر .. شبورة كثيفة تغطي الطرق صباحا.. والأجواء غدا خريفية| الطقس

ترشيحاتنا

جراديشار

أحمد عبد الباسط يثير الجدل بشأن جراديشار في مباراة الأهلي مع إيجل نوار

زيزو

محمد عبدالجليل: أنا أفضل من زيزو بمراحل ولا وجه للمقارنة

اورلاندو

مفاجأة كبرى في دوري أبطال أفريقيا.. خالد طلعت يعلق على خروج أورلاندو المبكر

بالصور

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تتألق بفستان ساحر

اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد
اسماء أبو اليزيد

لوك جذاب .. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فستان لافت.. ريهام أيمن تخطف الانظار بظهورها الأخير

ريهام أيمن
ريهام أيمن
ريهام أيمن

فيديو

نجوم تزوجوا في السر

زيجات سرية في الوسط الفني.. منة شلبي آخر من انضم للقائمة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد