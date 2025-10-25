انطلاق بطولة اللياقة البدنية لطلاب جامعة الأقصر

انطلقت فعاليات بطولة اللياقة البدنية لطلاب جامعة الأقصر، والتي تنظمها إدارة رعاية الشباب بالجامعة تحت رعاية الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل رئيس الجامعة، وذلك على ملعب كرة القدم الكبير بنادي المدينة المنورة.

وشهدت المنافسات مشاركة طلاب من مختلف كليات الجامعة، وأسفرت نتائج اليوم الأول عن حصول عدد من الطلاب على المراكز الأولى في مختلف السباقات، وجاءت كالتالي:

سباق 100 متر بنات: الطالبة نور أكرم حسين – كلية السياحة والفنادق.

سباق 100 متر أولاد: الطالب يوسف محمد طه – كلية الألسن.

سباق الضاحية أولاد 1500م: الطالب مصطفى العادلي حسن – كلية الحاسبات والمعلومات.

سباق الضاحية بنات: الطالبة حنين عثمان عبدالوهاب – كلية الآثار.

سباق التتابع: فريق كلية الحاسبات والمعلومات.

سباق البليومتري بنات: الطالبة زينب عصمت عطيت الله – كلية العلوم.

سباق البليومتري أولاد: الطالب إسلام أشرف محمد – كلية الحاسبات والمعلومات.



وتستكمل منافسات البطولة خلال الأيام المقبلة وسط أجواء رياضية وحماسية تهدف إلى تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية بين الطلاب.