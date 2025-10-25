قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يفتتح عددا من المشروعات بمحافظة السويس غدا
انطلاق محطة كأس رئيس الإمارات للخيول العربية بنادي الجزيرة
بالصور .. واما يتألق بحفل عالمي في القاهرة الجديدة
السفير المصري في تشيلي يطمئن على بعثة الدراجات ويزور ابتسام زايد بعد إصابتها الخطيرة
قبل الافتتاح الرسمي.. سر اختيار تصميم المتحف المصري الكبير بهذا الشكل | تفاصيل
حركة فتح: استشهاد 88 أسيرًا فلسطينيًا داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر
مفوضية الأسرى: الاحتلال يحتجز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين
تشكيل مواجهة مانشستر يونايتد وبرايتون بالدوري الإنجليزي
انطلاق اختبارات مسابقة القرآن الكريم "الأزهر - بنك فيصل" لذوي الهمم بـ 5 محافظات
محمد الدماطي: شعارنا "التنمية والاستثمار".. والأهلي يستمد قوته من جمعيته العمومية
القبض على سيدة سرقت حذاء شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بالقاهرة
شاهد.. إخماد نيران حريق هائل بمطعم شهير بالمحلة دون خسائر بشرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق بطولة اللياقة البدنية لطلاب جامعة الأقصر

انطلاق بطولة اللياقة البدنية لطلاب جامعة الأقصر
انطلاق بطولة اللياقة البدنية لطلاب جامعة الأقصر
شمس يونس

انطلقت فعاليات بطولة اللياقة البدنية لطلاب جامعة الأقصر، والتي تنظمها إدارة رعاية الشباب بالجامعة تحت رعاية الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل رئيس الجامعة، وذلك على ملعب كرة القدم الكبير بنادي المدينة المنورة.

وشهدت المنافسات مشاركة طلاب من مختلف كليات الجامعة، وأسفرت نتائج اليوم الأول عن حصول عدد من الطلاب على المراكز الأولى في مختلف السباقات، وجاءت كالتالي:

سباق 100 متر بنات: الطالبة نور أكرم حسين – كلية السياحة والفنادق.

سباق 100 متر أولاد: الطالب يوسف محمد طه – كلية الألسن.

سباق الضاحية أولاد 1500م: الطالب مصطفى العادلي حسن – كلية الحاسبات والمعلومات.

سباق الضاحية بنات: الطالبة حنين عثمان عبدالوهاب – كلية الآثار.

سباق التتابع: فريق كلية الحاسبات والمعلومات.

سباق البليومتري بنات: الطالبة زينب عصمت عطيت الله – كلية العلوم.

سباق البليومتري أولاد: الطالب إسلام أشرف محمد – كلية الحاسبات والمعلومات.


وتستكمل منافسات البطولة خلال الأيام المقبلة وسط أجواء رياضية وحماسية تهدف إلى تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية بين الطلاب.

الاقصر جامعة الاقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

شيخ الأزهر يدعو لإنشاء لجنة من حكماء القارة الإفريقية وأبرز القادة الدينيين لتخفيف حدة النزاعات

شيخ الأزهر يستقبل «محمد إيسوفو» رئيس النيجر الأسبق عضو مجلس حكماء المسلمين لبحث سُبُل تعزيز التعاون المشترك

شيخ الأزهر يستقبل «محمد إيسوفو» رئيس النيجر الأسبق لبحث سُبُل تعزيز التعاون المشترك

خالد الجندي

خالد الجندي يوضح الفرق بين "تاب وآب وأناب" ويكشف عمق البيان القرآني

بالصور

بسرعة الصاروخ.. موسكو تدشن أول محطة شحن كهربائية بقدرة 342 كيلوواط

أول محطة شحن كهربائية
أول محطة شحن كهربائية
أول محطة شحن كهربائية

مهرجان “دي-كاف” يختتم فعاليات دورته الثالثة عشرة ب 4 عروض جديدة.. غدا

مهرجام دي كاف
مهرجام دي كاف
مهرجام دي كاف

شاهد.. إخماد نيران حريق هائل بمطعم شهير بالمحلة دون خسائر بشرية

حريق هائل بالمحلة
حريق هائل بالمحلة
حريق هائل بالمحلة

طريقة عمل الثومية في البيت.. سر القوام الكريمي والطعم الأصلي

طريقة عمل الثومية
طريقة عمل الثومية
طريقة عمل الثومية

فيديو

أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة

بآلاف الدولارات .. أسعار فلكية لفساتين الفنانات في مهرجان الجونة 2025

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

المزيد