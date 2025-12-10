السلطات القبرصية تطلق عملية بحث عن يخت مفقود تحرك من الأراضي المحتلة

أعلنت السلطات القبرصية، الأربعاء، عن إطلاق عملية بحث وإنقاذ بعد فقدان يخت غادر إسرائيل قبل أكثر من أسبوع في مياه عاصفة قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية.

وأوضح مركز تنسيق الإنقاذ المشترك أنه بدأ عملية البحث يوم الثلاثاء للعثور على اليخت، الذي أبحر في الثاني من ديسمبر متوجهاً إلى جزيرة كريت اليونانية.

وأشار المركز في بيان له إلى أن آخر موقع معروف لليخت سُجّل في الثامن من ديسمبر داخل منطقة البحث والإنقاذ القبرصية، على بُعد حوالي 165 كيلومتراً بحرياً (89 ميلاً بحرياً) من مدينة بافوس الساحلية الجنوبية الغربية.

وأضاف البيان:"تم تكليف سفن في المنطقة بالمساعدة في تحديد موقع اليخت المفقود"، مشيراً إلى أن الطائرات الحكومية ستنضم إلى العملية اليوم الأربعاء.

وتُعد قبرص من أكبر مناطق البحث والإنقاذ في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتُنسق باستمرار عمليات مع الدول المجاورة.

وأكدت السلطات أنه من الممكن نشر المزيد من معدات الانقاذ بناءً على الأحوال الجوية والمعلومات الاستخباراتية.

يتزامن الاختفاء مع وصول العاصفة بايرون، التي جلبت معها أمطارًا غزيرة ورياحًا عاتية على قبرص.

تسببت بايرون في اضطرابات كبيرة في شرق البحر الأبيض المتوسط، مما أدى إلى صعوبة الرؤية وعمليات البحث.

صرّح مركز تنسيق الإنقاذ المشترك بأن البحث سيظل مستمرًا “طالما دعت الحاجة إلى ذلك ”.