ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم بيعه بالسوق السوداء في جنوب الاقصر

تمكنت إدارة الرقابة التموينية بمحافظة الأقصر من إحباط محاولة تهريب نصف طن من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية، وذلك قبل بيعه في السوق السوداء داخل سيارة بقرية تابعة لمركز أرمنت.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد الرازق محمد الصافي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وتعليمات المهندس جبريل بكري محمود مدير عام التجارة الداخلية، بتكثيف الرقابة على المخابز والأسواق ومتابعة مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية.

قاد الحملة كل من جندي سعيد أحمد وأحمد محمود ربيع مديري الرقابة التموينية، وأسفرت عن ضبط نصف طن دقيق بلدي محكوم آليًا ومخصص للمخابز البلدية، جرى تجميعه تمهيدًا لتهريبه وإعادة بيعه بالسوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما رصدت الحملة عددًا من المخالفات التموينية داخل نطاق مركز أرمنت، شملت غلق أحد المخابز في مواعيد العمل الرسمية، وتوقف آخر عن الإنتاج، إضافة إلى تحرير محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وآخر ناقص الوزن، بجانب عدم وجود سجل ببعض المخابز المخالفة.

وتواصل مديرية التموين بالأقصر حملاتها اليومية للتصدي لممارسات التلاعب في السلع المدعمة وضمان وصول الدعم لمستحقيه في مختلف مدن ومراكز المحافظة.