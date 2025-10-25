سياحة أسوان: نقل123سائحا للأقصر لإستكمال برنامجهم عقب تحطم جزئى بباخرة

قال مدير عام السياحة بأسوان ياسر جاد الرب بأنه عقب إصطدام الباخرة السياحية " نايل ماركيز " بأحد أعمدة كوبرى كلابشة أثناء توجهها من مدينة أسوان إلى مدينة الأقصر دون وقوع أى إصابات أو خسائر بشرية .

وأوضح ياسر جاد الرب بأنه تم التنسيق مع الشركة السياحية المالكة للباخرة و نقل ركاب الباخرة بإجمالى 123 سائح إلى مدينة الأقصر لإستكمال برنامجهم السياحى فور دخولها للمراسى السياحية بمدينة إدفو .

ولفت إلى أنه تمت المعاينة المبدئية للباخرة " نايل ماركيز " حيث أتضح أن سبب الإصطدام نتيجة إنفصال الدفة الإلكترونية بشكل مفاجئ ، وسيتم تحويل الباخرة إلى ورشة الصيانة الفنية المختصة للإصلاح وإعادة إبحارها .

فيما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تداعيات هذا الإصطدام ، والذى أسفر عن تحطم جزئى لمقدمة الباخرة .