تحطم مقدمة باخرة لاصطدامها بمحور كوبري كلابشة في اسوان

تعرضت مقدمة إحدى البواخر السياحية لحدوث تحطم جزئى بها نتيجة إصطدامها بمحور كوبرى كلابشة أثناء سيرها فى نهر النيل، وذلك دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح بين الركاب أو طاقم العمل.

جاء ذلك خلال رحلة سياحية كانت تقوم بها الباخرة ضمن رحلات الموسم السياحى الشتوى من أسوان للأقصر، حيث تم سحبها عقب الحادث إلى إحدى الورش المتخصصة لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة تمهيدًا لعودتها إلى الخدمة.

باخرة

وأكدت المصادر، أن الأجهزة المختصة والإدارة العامة للنقل النهرى انتقلت إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف وإجراء المعاينة المبدئية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتحرير محضر بالواقعة.