بيطرى أسوان: لا صحة لوجود حيوانات مفترسة..ولجنة مختصة تتحقق ميدانياً

فى ضوء ما تم نشره على صفحات التواصل الإجتماعى عن وجود حيوانات مفترسة أو برية ، وكذا وجود حالات عقر فى منطقة خور عواضة بمدينة أسوان.

فقد أكد الدكتور جمعة مكى مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان بأنه بناءاً على تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لسرعة التدخل فقد تم توجيه لجنة من الإدارة برئاسة الدكتور محمد حسين ، والدكتورة أسماء سلامة للوقوف ميدانياً من أرض الواقع على هذه حقيقة هذه الوقائع والتواصل المباشر مع أهالى المنطقة .

ولفت إلى أنه بعد المعاينة الميدانية تبين وجود حيوان ضال تم التخلص منه بواسطة الأهالى ، وأنه لا صحة تماماً من وجود حيوانات مفترسة أو برية.

وأضاف جمعة مكى بأنه تم بالتوازى مع ذلك قيام اللجنة بتنظيم لقاءات توعوية وإرشادية للأهالى حول طرق التعامل السليم مع الكلاب الضالة فى الشوارع ، وكيفية الوقاية من حالات العقر ، والتصرف الصحيح فى حال حدوثها ، وتستمر أعمال فرق الطب البيطرى بالتوعية والإرشاد للأهالى والأطفال بالطرق السليمة لحماية أرواح المواطنين ، والحفاظ على سلامة المجتمع وذلك فى إطار مبادرة " الصحة الواحدة " ( إنسان – حيوان – بيئة ) .

فيما استكمل فرع المجلس القومى للمرأة تنظيم برامج وندوات التوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه بالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع مسئولى الوحدات المحلية تم تنظيم عدد 80 من جلسات الدوار التى إستهدفت توعية 1650 سيدة وفتاه ، بالإضافة إلى 400 رجل وشاب من أهالى قرى ونجوع الحجر والمخربية وقريملة والطويل والخلا ، بجانب قرى بهاريف بحرى وقبلي والحجاب والخطارة والخلاصاب والشيمة والشيخ علي والحجعلاب بمركز أسوان .