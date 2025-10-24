قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى حسني حول الخطاب الديني وبناء الوعي لدى الشباب بجامعة القاهرة
الإمام الأكبر ناعيا الشيخ علي عبد الباقي: كان أمينا على نشر رسالة الأزهر ومنهجه الوسطي
رئيس جامعة عين شمس لـ وفد تكساس الأمريكية: مدينتنا الطبية أحد أهم المشروعات القومية
كارثة تحديث أكتوبر في ويندوز 11.. ملايين الأجهزة بلا سيطرة ومايكروسوفت تتدخل
ألمانيا تتلقى دعوى جنائية ضد جندي إسرائيلي بتهم جرائم حرب
وزير الدفاع الأمريكي: مقتل 6 أشخاص في ضربة لقارب تهريب مخدرات بالبحر الكاريبي
الغزاوي: الأهلي لا يُقارن إلا بالكبار.. والانتماء الحقيقي هو سر النجاح
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفيدرالية والقنوات الناقلة
الغزواي: حضور إنتخابات الأهلي واجب تاريخي لتحقيق استقرار النادي
شبورة صباحية يوم السبت .. تحذير عاجل من الأرصاد
مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد القدوس في العاصمة الماليزية
نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان ينيب رئيس مدينة إدفو لإفتتاح مسجد أبو بكر الصديق.. صور

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أناب اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو عاطف كامل ، وبرفقته مدير إدارة الأوقاف ، لإفتتاح مسجد أبو بكر الصديق بقرية الحبارى التابعة لمركز إدفو ، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة والترميم الشاملة التى تم تنفيذها بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت 350 ألف جنيه.

ويقام المسجد على مساحة إجمالية تبلغ 344 م2 ، حيث شملت أعمال التطوير رفع كفاءة البنية التحتية ، وتجديد أرضيات المسجد ، وأعمال الإضاءة والدهانات ، وتزويده بمرافق خدمية متكاملة تليق بحرمة بيوت الله بما يعكس روح التكافل المجتمعى والمشاركة الإيجابية من أبناء القرية فى دعم العمل الخيرى والدينى .

وأكد محافظ أسوان على أن إفتتاح المساجد يأتى فى إطار خطة شاملة تشهدها المحافظة للإرتقاء بدور العبادة وفقاً للتنسيق مع وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف للتوسع فى إنشاء وصيانة المساجد وتوفير بيئة مناسبة لأداء الشعائر الدينية .

مسجد

وأشار المحافظ إلى أنه جارى إستكمال إفتتاح عدد من المساجد الجديدة التى تم الإنتهاء من إنشائها أو تطويرها خلال العام الجارى ، والتى بلغ عددها حتى الآن 61 مسجداً منذ بداية يناير الماضى على مستوى مراكز ومدن المحافظة .

فيما أعطى اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية الأوقاف بقيادة الشيخ سمير خليل وكيل الوزارة لتسليم لحوم صكوك الأضاحى الواردة من وزارة الأوقاف بإجمالى 2 طن.

وكلف المحافظ بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى بقيادة محمد يوسف لتوزيع هذه الكميات من اللحوم البلدية على الفئات المستحقة من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً بمختلف المراكز والمدن .

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بحرص وزارة الأوقاف بقيادة الوزير الدكتور أسامة الأزهرى على الإستمرار فى تنفيذ مشروع صكوك الأضاحى.

وأكد محافظ أسوان على أهمية هذا المشروع الفعال الذى يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارتى الأقاف والتضامن الإجتماعى ودوره فى تعزيز روح التكافل الإجتماعى وتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية بمختلف القرى والمناطق البعيدة والنائية ، وأكد المحافظ على أن ذلك يتكامل مع الجهود التى تقوم بها مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتوفير حياة كريمة للبسطاء ، وخاصة فى القرى المستهدفة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة "  ، بما يساهم فى تحقيق مبدأ التكافل الإجتماعى لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

قانون العمل

للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض عيار 21

يورتشيتش

يورتشيتش: أرفض تدريب الأهلي لفترة مؤقتة

ترشيحاتنا

الفنانة سوما

سوما في صور حصرية من البروفة الأخيرة قبل حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية غدا |خاص

الفنانة جوري بكر

جوري بكر تكشف لـ صدى البلد كواليس مشاركتها في مسلسل كله بيحب مودي

بوستر المهرجان

ندوات علمية متخصصة حول الفنون الشعبية بين الذاكرة الثقافية وآفاق المستقبل

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فستان أنيق.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

أحمد حاتم
أحمد حاتم
أحمد حاتم

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد