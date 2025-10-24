محافظ أسوان ينيب رئيس مدينة إدفو لإفتتاح مسجد أبو بكر الصديق.. صور

أناب اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو عاطف كامل ، وبرفقته مدير إدارة الأوقاف ، لإفتتاح مسجد أبو بكر الصديق بقرية الحبارى التابعة لمركز إدفو ، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة والترميم الشاملة التى تم تنفيذها بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت 350 ألف جنيه.

ويقام المسجد على مساحة إجمالية تبلغ 344 م2 ، حيث شملت أعمال التطوير رفع كفاءة البنية التحتية ، وتجديد أرضيات المسجد ، وأعمال الإضاءة والدهانات ، وتزويده بمرافق خدمية متكاملة تليق بحرمة بيوت الله بما يعكس روح التكافل المجتمعى والمشاركة الإيجابية من أبناء القرية فى دعم العمل الخيرى والدينى .

وأكد محافظ أسوان على أن إفتتاح المساجد يأتى فى إطار خطة شاملة تشهدها المحافظة للإرتقاء بدور العبادة وفقاً للتنسيق مع وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف للتوسع فى إنشاء وصيانة المساجد وتوفير بيئة مناسبة لأداء الشعائر الدينية .

مسجد

وأشار المحافظ إلى أنه جارى إستكمال إفتتاح عدد من المساجد الجديدة التى تم الإنتهاء من إنشائها أو تطويرها خلال العام الجارى ، والتى بلغ عددها حتى الآن 61 مسجداً منذ بداية يناير الماضى على مستوى مراكز ومدن المحافظة .

فيما أعطى اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية الأوقاف بقيادة الشيخ سمير خليل وكيل الوزارة لتسليم لحوم صكوك الأضاحى الواردة من وزارة الأوقاف بإجمالى 2 طن.

وكلف المحافظ بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى بقيادة محمد يوسف لتوزيع هذه الكميات من اللحوم البلدية على الفئات المستحقة من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً بمختلف المراكز والمدن .

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بحرص وزارة الأوقاف بقيادة الوزير الدكتور أسامة الأزهرى على الإستمرار فى تنفيذ مشروع صكوك الأضاحى.

وأكد محافظ أسوان على أهمية هذا المشروع الفعال الذى يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارتى الأقاف والتضامن الإجتماعى ودوره فى تعزيز روح التكافل الإجتماعى وتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية بمختلف القرى والمناطق البعيدة والنائية ، وأكد المحافظ على أن ذلك يتكامل مع الجهود التى تقوم بها مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتوفير حياة كريمة للبسطاء ، وخاصة فى القرى المستهدفة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " ، بما يساهم فى تحقيق مبدأ التكافل الإجتماعى لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً .