قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع القطرية : تصدينا لهجوم بصاروخين باليستيين .. وآخر كروز ومسيرات من إيران
وزير الصناعة : إطلاق أول 5 صناديق استثمار لدعم القطاع الصناعي.. وإتاحة الفرصة للمواطنين
وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية
النص الحلقة 8.. أحمد أمين وفريقه يسافرون إلى لندن
السفير عاطف سالم: اليمين المتطرف يسعى لتحقيق دولة إسرائيل الكبرى باستخدام الحروب.. فيديو
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
موعد رؤية هلال شوال 1447هـ وتحديد أول أيام عيد الفطر فلكيا
أبو العينين: نعيش أزمات مستوردة كل عامين ومصر قادرة على تحويل المِحن إلى مِنح.. فيديو
بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات
أبو العينين: ندعم الرئيس السيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية.. ومصر قادرة على تحويل المحن إلى منح
أثناء إعداد الإفطار.. حريق يلتهم شقة بسبب انفجار أسطوانة غاز بالهرم
ظهر فى فيديو يطلق النار من أعلى عقار.. مصرع عنصر خطر فى مواجهة الشرطة بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منير نخلة : بيتنا كان مدرسة للشغل.. وتعلمت من والدي قيمة الاجتهاد

منير نخلة
منير نخلة
محمد البدوي

أكد منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إم إن تي–حالا»، أن البيئة التي نشأ فيها داخل أسرته لعبت دورًا مهمًا في تشكيل شخصيته المهنية، خاصة أن العائلة تعمل منذ سنوات طويلة في مجال تصميم وصناعة المجوهرات.

 تفاصيل التصميمات والرسومات

وأوضح نخلة، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «رحلة المليار» على قناة «النهار»، أن أجواء العمل كانت حاضرة باستمرار داخل المنزل، إذ كان يرى منذ طفولته تفاصيل التصميمات والرسومات والأوراق المرتبطة بالعمل، وهو ما جعله يتعرف مبكرًا على طبيعة هذا المجال.

 الأدوات والرسومات داخل البيت

وأشار إلى أن وجود هذه الأدوات والرسومات داخل البيت بشكل دائم جعله يعتاد على فكرة العمل والإبداع منذ الصغر، الأمر الذي ساهم في بناء وعيه المبكر بقيمة الاجتهاد والسعي المستمر لتحقيق النجاح.

وأضاف نخلة أن أهم الدروس التي اكتسبها من أسرته تمثلت في الانضباط في العمل والحرص على قيمة المال، مؤكدًا أن والده كان دائمًا يرسخ لديه أهمية الاجتهاد وعدم الاستهانة بأي مبلغ مالي.

ولفت إلى أن هذه المبادئ البسيطة التي تربى عليها داخل أسرته أصبحت لاحقًا جزءًا أساسيًا من طريقته في التفكير وإدارة العمل، وأسهمت في تشكيل نظرته للحياة ولعالم الأعمال.

منير نخلة إم إن تي–حالا التفكير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

صورة أرشيفية

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

انفجار خط المياه

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

محمود عبدالمنعم كهربا

لو بتلاعب الأهلي هتعمل كده؟.. نجم الزمالك يهاجم كهربا بعد مباراة انبي

ترشيحاتنا

شباب بلوزداد

بعثة شباب بلوزداد تصل القاهرة استعدادًا لمواجهة المصري في الكونفدرالية

يورتشيتش

يورتشيتش يعاين ملعب الرباط قبل مواجهة الجيش الملكي في دوري الأبطال

دروجبا

جدل في كوت ديفوار بعد تجاهل دروجبا.. الاتحاد يهنئ زوجة مدرب المنتخب بعيد ميلادها

بالصور

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

بعد تتر "صحاب الأرض".. ناي البرغوثي تطرح أول أغانيها المصرية "السلام أمانة"

ناي البرغوثي
ناي البرغوثي
ناي البرغوثي

بحضور أشرف زكي.. بدء عزاء زوج الإعلامية إيناس عبدالله

اشرف زكي
اشرف زكي
اشرف زكي

خاصة لدى النساء.. العزلة الاجتماعية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة
العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة
العزلة الاجتماعية وتأثيرها على الصحة

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد