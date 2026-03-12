منير نخلة : بيتنا كان مدرسة للشغل.. وتعلمت من والدي قيمة الاجتهاد

أكد منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إم إن تي–حالا»، أن البيئة التي نشأ فيها داخل أسرته لعبت دورًا مهمًا في تشكيل شخصيته المهنية، خاصة أن العائلة تعمل منذ سنوات طويلة في مجال تصميم وصناعة المجوهرات.

تفاصيل التصميمات والرسومات

وأوضح نخلة، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «رحلة المليار» على قناة «النهار»، أن أجواء العمل كانت حاضرة باستمرار داخل المنزل، إذ كان يرى منذ طفولته تفاصيل التصميمات والرسومات والأوراق المرتبطة بالعمل، وهو ما جعله يتعرف مبكرًا على طبيعة هذا المجال.

الأدوات والرسومات داخل البيت

وأشار إلى أن وجود هذه الأدوات والرسومات داخل البيت بشكل دائم جعله يعتاد على فكرة العمل والإبداع منذ الصغر، الأمر الذي ساهم في بناء وعيه المبكر بقيمة الاجتهاد والسعي المستمر لتحقيق النجاح.

وأضاف نخلة أن أهم الدروس التي اكتسبها من أسرته تمثلت في الانضباط في العمل والحرص على قيمة المال، مؤكدًا أن والده كان دائمًا يرسخ لديه أهمية الاجتهاد وعدم الاستهانة بأي مبلغ مالي.

ولفت إلى أن هذه المبادئ البسيطة التي تربى عليها داخل أسرته أصبحت لاحقًا جزءًا أساسيًا من طريقته في التفكير وإدارة العمل، وأسهمت في تشكيل نظرته للحياة ولعالم الأعمال.