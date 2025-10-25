تحطم جزئى بمقدمة الباخرة.. ولجنة لمعاينة كوبري كلابشة فى اسوان

قال مصدر مسئول بأن الباخرة السياحية التى اصطدمت فى محور كوبرى كلابشة شمال أسوان حدث بها تحطم جزئى بسيط فى مقدمتها وذلك دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح .

وأشار أنه تم تشكيل لجنة لمعاينة الكوبري واتخاذ اللازم حيث أنه لم يحدث أى تأثير فى الكوبرى.

باخرة سياحية

وكان قد شهد مجرى نهر النيل اصطدام باخرة بمحور كوبرى شمال أسوان، وعلى الفور تحركت الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتعود تفاصيل، عندما تلقت الجهات المعنية إخطارا يفيد باصطدام باخرة سياحية بمحور بكوبري كلابشة ، وتم على الفور إتخاذ الإجراءات اللازمة .