محافظات

شاهد .. اصطدام باخرة بكوبرى فى أسوان دون إصابات أو خسائر بالارواح

ننشر الصور الأولى لإصطدام باخرة بمحور كوبرى كلابشة شمال أسوان دون وقوع خسائر فى الأرواح أو إصابات ، والوضع مستقر .

تعرضت مقدمة إحدى البواخر السياحية لحدوث تحطم جزئى بها نتيجة إصطامها بمحور كلابشة أثناء سيرها فى نهر النيل، وذلك دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح بين الركاب أو طاقم العمل.

باخرة سياحية 

جاء ذلك خلال رحلة سياحية كانت تقوم بها الباخرة ضمن رحلات الموسم السياحى الشتوى من أسوان للأقصر، حيث تم سحبها عقب الحادث إلى إحدى الورش المتخصصة لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة تمهيدًا لعودتها إلى الخدمة.

وأكدت المصادر، أن الأجهزة المختصة والإدارة العامة للنقل النهرى انتقلت إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف وإجراء المعاينة المبدئية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتحرير محضر بالواقعة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ثق بحدسك اليوم

برج الثور حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. ركز على خطواتك الصغيرة

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 25 أكتوبر 2025..افتح عقلك لتجارب جديدة

