مصرع شقيقين أثناء عبورهما شريط السكة الحديد في أسوان

لقى شقيقين مصرعهما نتيجة اصطدامهما بقطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد ، وتحديدا بقرية أبو الريش بمدينة أسوان ، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى غرفة عمليات النجدة بمحافظة أسوان بلاغا يفيد بمصرع شقيقان إثر اصطدامها بقطار، وذلك في أثناء ركوبهما دراجة ومرورهما بشريط السكة الحديد.

حادث

وتبين بالتحريات الأولية أن الجثتين هما سفيان . ع 14 سنة ، وجودى . ع 10 أعوام، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.