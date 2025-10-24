توسع ميداني لتغطية مدن وقرى أسوان بالخدمات الطبية للتأمين الصحي الشامل

في إطار حرص الدولة على مد مظلة التأمين الصحي الشامل إلى كل مواطن، تواصل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل جهودها المكثفة لتسجيل وتحديث بيانات المستفيدين بمحافظة أسوان، أحدث المحافظات التي شهدت التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في يوليو الماضي.

وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضمان وصول الخدمة الطبية المتكاملة إلى جميع أبناء مصر دون استثناء، تشهد محافظة أسوان جهودًا مكثفة من فرق العمل الميدانية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتسجيل وتحديث بيانات المواطنين، ومدّ مظلة الحماية الصحية إلى كل بيت بالمحافظة.

وأوضحت الهيئة، أنها تولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق البعيدة والنائية داخل محافظة أسوان، لضمان وصول الخدمات الصحية لجميع المواطنين دون استثناء بدعم هذه المناطق بفرق ميدانية نشطة تضم عناصر مدرّبة وذات خبرة، قادرة على إنجاز التسجيل وتقديم الخدمات بكفاءة عالية.

تغطية احتياجات المواطنين

وأشارت الهيئة، أن هذه الفرق تعمل بشكل مكثف لتغطية احتياجات المواطنين في أقصر وقت ممكن، ثم تعود إلى مواقعها الأصلية بعد استقرار الخدمة واستكمال تقديمها لجميع المستفيدين، مؤكدة أن الهدف هو أن تسير منظومة التأمين الصحي الشامل بسلاسة ودون أي مشكلات ميدانية.

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، انتقل على الفور فريق متكامل من إدارة التسجيل والإصدار التابعة لإدارة المستفيدين، إلى مدينة أبو سمبل السياحية، الواقعة على بُعد نحو 280 كيلومترًا جنوب مدينة أسوان، بهدف تسريع وتيرة التسجيل وتحديث بيانات الأسر المستفيدة من المنظومة الجديدة.

وأكدت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الهيئة لضمان التغطية الشاملة للمواطنين في محافظة أسوان، وبما يضمن حصرًا دقيقًا للبيانات وتحديثها بشكل مستمر، تماشيًا مع توجه الدولة نحو بناء قاعدة بيانات موحدة وشاملة للخدمات الصحية في مصر.

وأكدت، أن الهيئة تعتمد على آلية مرنة تضمن وصول الخدمة إلى المواطنين في كل المناطق، من خلال فرق متنقلة تُوفد إلى الأماكن التي تحتاج إلى دعم عاجل أو خدمات سريعة، مشيرة أن الهيئة حرصت على توفير جميع الإمكانات الفنية والإدارية لتلك الفرق، وتقديم التوعية للمواطنين حول أهمية التسجيل واستلام بطاقات الانتفاع، مع تفعيل نظام الإحالة الطبية لتوجيه الحالات التي تحتاج إلى تدخلات متقدمة نحو المستشفيات المتخصصة.

وأشارت الدكتور سعاد عبد المجيد، أن الهيئة أرسلت فريقا لتدريب العاملين بفرع أسوان والمنافذ، على مهارات التواصل الفعال ومنهجيه حل المشكلات، والمرور على بعض المنافذ للتأكد من الانضباط الإداري للعاملين والمشرفين وأخصائيي المنافذ، ومراجعة الدورة المستندية للأعمال الخاصة بالإحالات، وتقييم أداء العاملين وقياس رضاء المنتفعين على مستوى الخدمة.

وأضافت، أن مدينة أبو سمبل تضم منفذين لتقديم الخدمات؛ أحدهما داخل مستشفى أبو سمبل الدولي والآخر في وحدة طب الأسرة، بينما يتم تقديم الخدمات لسكان منطقة توشكى، التي تبعد نحو 40 كيلومترًا، من خلال منفذ أبو سمبل السياحي، مؤكدة أنه رغم التحديات اللوجستية والمسافات الطويلة، لم تتوقف جهود الفريق، بل جرى التنسيق لضمان وصول الخدمة لكل المواطنين دون استثناء.



وأشارت مستشار الهيئة، أن المهمة بدأت بتكليف أخصائيين منافذ من ذوي الكفاءة والخبرة لتنفيذ مأمورية ميدانية متنقلة لمدة أسبوع واحد داخل وحدة طب أسرة أبو سمبل، حيث نجح الفريق في تسجيل وتحديث بيانات 2300 ملف عائلي حتى اليوم، مع إحالة الحالات التي تحتاج إلى خدمات متقدمة إلى مستشفى أبو سمبل الدولي، التابع لهيئة الرعاية الصحية.

وتابعت: جاءت هذه المهمة استكمالا لأيام العمل الأولى، فخلال الفترة الماضية بدأ العمل في أبو سمبل بنظام مناوبات منتظمة استمرت على مدار أسبوعين، بواقع ثلاثة أيام أسبوعيًا، تمكن خلالها الفريق من تسجيل 2608 ملفات عائلية، في حين تستهدف الخطة الوصول إلى أكثر من 7000 مستفيد خلال المرحلة الحالية، تشمل جميع سكان المدينة والمناطق التابعة لها.

وفي سياق متصل، انتهت الهيئة من طباعة 274,515 بطاقة انتفاع بلاستيكية تغطي الأسر التي تم تسجيلها بوحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظة أسوان، بما يمثل 1,201,223 مستفيدًا.

وأشارت الهيئة، إلى أن طباعة وتوزيع هذه البطاقات يأتي تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بسرعة تمكين المواطنين من الحصول على الخدمة دون تأخير، موضحة أنه تم وضع خطة عاجلة للتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني ودور العبادة لتسليم البطاقات في أسرع وقت ممكن.

وحرصت الهيئة، على التنسيق الكامل مع عدد من الكيانات المجتمعية والدينية بالمحافظة لضمان وصول البطاقات إلى جميع المواطنين بسهولة، وشمل التعاون أئمة المساجد، وكنيسة مار مرقس بالشماخية، والجمعية الخيرية بالمعمارية، وجمعية النهضة، ومضيفة قرية سلامون، ومسجد قرية الفؤادية، في خطوة تعكس البعد المجتمعي للمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، الذي يهدف إلى تعزيز التكافل الصحي والعدالة الاجتماعية بين المواطنين.

وأشارت الهيئة، أن إجمالي البطاقات التي تم تسليمها فعليًا حتى الآن بلغ نحو 234,471 بطاقة، بنسبة 85.4% من إجمالي البطاقات المطبوعة، فيما تستهدف الهيئة استكمال توزيع النسبة المتبقية خلال الشهر الجاري، مع استمرار العمل بالمنافذ التابعة لها ووحدات هيئة الرعاية والمراكز التكنولوجية بالمحافظة.