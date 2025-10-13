قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سياسي أمريكي لـ صدى البلد: الرئيس السيسي شريك في صناعة السلام.. وترامب يراهن على دور مصر في مستقبل غزة
حماس: سنسلم اليوم 4 جثامين لرهائن إسرائيليين
وزير الدفاع الإسرائيلي: يجب أن نعمل على ضمان عودة جميع الرهائن ونزع سلاح حماس
ميلوني من شرم الشيخ: نقدر دور مصر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
قضية الدارك ويب .. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل صغير شبرا الخيمة إلى 9 نوفمبر
وزير خارجية ليتوانيا يؤكد أهمية أن يتحد العالم لأجل سلام واستقرار دائم في الشرق الأوسط
سفير عمان: مشاركتنا في قمة شرم الشيخ رسالة دعم لجهود إنهاء الحرب في غزة
عاجل| ترامب يغادر مطار بن جوريون متوجها إلى قمة شرم الشيخ للسلام
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا.. وميلوني تشيد بدور مصر المحوري في وقف حرب غزة
"التأمين الصحي الشامل": تعاون وثيق مع المنظومة الحكومية لحل الشكاوى في أسرع وقت
عمرو أديب: نيتنياهو ورط ترامب في كل طلباته ومنها هضبه الجولان
ضياء رشوان: لا مبررات دينية وراء إلغاء نتنياهو زيارته لمصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

"التأمين الصحي الشامل": تعاون وثيق مع المنظومة الحكومية لحل الشكاوى في أسرع وقت

المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مي فريد
المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مي فريد
أ ش أ

قالت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مي فريد إن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا لشكاوى المواطنين وملاحظاتهم، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة.


جاء ذلك خلال اجتماع فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ومسئولي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل


؛ لمتابعة موقف تلقي ورصد واستجابة الهيئة لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية، واستعراض مؤشرات الأداء الخاصة بالتعامل مع تلك الشكاوى، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل مع المواطنين وتحسين آليات الاستجابة لشكاواهم.


وأضافت فريد "أن الهيئة تتعامل مع كل شكوى بأقصى درجات الجدية والسرعة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة".


وتابعت "أن الهيئة تعمل باستمرار على تحسين كفاءة قنوات التواصل مع المواطنين وتطوير آليات المتابعة الميدانية والتحليل الإحصائي للشكاوى، بما يساعد على تحديد أبرز التحديات والعمل على معالجتها من جذورها، في إطار نهج مؤسسي يضع المستفيد في قلب الخدمة وغايتها الأساسية".


من جانبه..استعرض مدير إدارة متابعة الشكاوى برئاسة مجلس الوزراء المهندس كرم خليفة، الخطوات التنفيذية الخاصة بتطوير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم (314) لسنة 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2564) لسنة 2024 بشأن إعادة تنظيم المنظومة والتقسيمات الإدارية لخدمة المواطنين.


وقال إن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تُعد أداة استراتيجية للتواصل المباشر مع المواطنين، وتُسهم بفاعلية في رفع كفاءة الاستجابة لشكاوى الجمهور وتخفيف معاناتهم من خلال إيصال الشكاوى إلى الجهات المختصة ومتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها في أسرع وقت ممكن.


وفي ختام الاجتماع، أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل التزامها الدائم بالشفافية والتحسين المستمر بجميع مراحل العمل، واستمرارها في تطوير آليات التواصل والمتابعة؛ بما يضمن سرعة حل الشكاوى وتحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المواطنين والمستفيدين من النظام.


يذكر أن المستفيدين من المنظومة يمكنهم تقديم الشكاوى والاستفسارات الخاصة بخدمات التأمين الصحي الشامل من خلال القنوات الرسمية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرابط: https://www.shakwa.eg ، أو من خلال تطبيق "في خدمتك" على الهاتف المحمول، والذي يتيح تسجيل الشكوى والحصول على رقم متابعة ورقم سري يمكن من خلاله متابعة الإجراءات المتخذة بشأن الشكوى المقدمة، أو عبر الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة رقم (16528) لتلقي شكاوى المواطنين واستفساراتهم.
 

المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مي فريد شكاوى المواطنين تطوير الأداء وتحسين جودة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة رئاسة مجلس الوزراء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

الكبد

طبيب الجهاز الهضمي يكشف عن مشروب يومي يذيب دهون الكبد

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

مشغولات ذهبية

بفعل الدولار.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر

نقيب الأطباء خلال التصويت في الانتخابات

بالأسماء.. اللجنة المشرفة على انتخابات الأطباء تعلن نتيجة التجديد النصفي

وزير الري

وزير الري: معاناة الأشقاء في فلسطين بلغت مستويات كارثية

الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة

شيرين غالب تهنئ الفائزين بانتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القاهرة

بالصور

أول سيارة طائرة من تويوتا.. كهربائية وبدون سائق

تويوتا
تويوتا
تويوتا

خدوش بسيطة تفقد سيارة لوسيد 121 ألف دولار من قيمتها

لوسيد
لوسيد
لوسيد

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

