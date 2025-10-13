"التأمين الصحي الشامل": تعاون وثيق مع المنظومة الحكومية لحل الشكاوى في أسرع وقت

قالت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مي فريد إن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا لشكاوى المواطنين وملاحظاتهم، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة.



جاء ذلك خلال اجتماع فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ومسئولي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل



؛ لمتابعة موقف تلقي ورصد واستجابة الهيئة لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية، واستعراض مؤشرات الأداء الخاصة بالتعامل مع تلك الشكاوى، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل مع المواطنين وتحسين آليات الاستجابة لشكاواهم.



وأضافت فريد "أن الهيئة تتعامل مع كل شكوى بأقصى درجات الجدية والسرعة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة".



وتابعت "أن الهيئة تعمل باستمرار على تحسين كفاءة قنوات التواصل مع المواطنين وتطوير آليات المتابعة الميدانية والتحليل الإحصائي للشكاوى، بما يساعد على تحديد أبرز التحديات والعمل على معالجتها من جذورها، في إطار نهج مؤسسي يضع المستفيد في قلب الخدمة وغايتها الأساسية".



من جانبه..استعرض مدير إدارة متابعة الشكاوى برئاسة مجلس الوزراء المهندس كرم خليفة، الخطوات التنفيذية الخاصة بتطوير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم (314) لسنة 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2564) لسنة 2024 بشأن إعادة تنظيم المنظومة والتقسيمات الإدارية لخدمة المواطنين.



وقال إن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تُعد أداة استراتيجية للتواصل المباشر مع المواطنين، وتُسهم بفاعلية في رفع كفاءة الاستجابة لشكاوى الجمهور وتخفيف معاناتهم من خلال إيصال الشكاوى إلى الجهات المختصة ومتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها في أسرع وقت ممكن.



وفي ختام الاجتماع، أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل التزامها الدائم بالشفافية والتحسين المستمر بجميع مراحل العمل، واستمرارها في تطوير آليات التواصل والمتابعة؛ بما يضمن سرعة حل الشكاوى وتحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المواطنين والمستفيدين من النظام.



يذكر أن المستفيدين من المنظومة يمكنهم تقديم الشكاوى والاستفسارات الخاصة بخدمات التأمين الصحي الشامل من خلال القنوات الرسمية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرابط: https://www.shakwa.eg ، أو من خلال تطبيق "في خدمتك" على الهاتف المحمول، والذي يتيح تسجيل الشكوى والحصول على رقم متابعة ورقم سري يمكن من خلاله متابعة الإجراءات المتخذة بشأن الشكوى المقدمة، أو عبر الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة رقم (16528) لتلقي شكاوى المواطنين واستفساراتهم.

