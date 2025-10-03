الصحة تجري تقييما لجاهزية المنيا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

عقدت وزارة الصحة والسكان الاجتماع الختامي لتقييم نتائج المرور الميداني على المنشآت الصحية بمحافظة المنيا، تمهيدًا لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل. جاء ذلك بحضور قيادات الوزارة، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والمستشفيات الجامعية، وذلك بمستشفى سمالوط التخصصي.

استعرض الاجتماع نتائج التقييم الميداني الذي استمر أسبوعًا، وشمل 58 وحدة صحية، و32 مستشفى حكوميًا، و20 منشأة خاصة، موزعة على جميع مراكز المحافظة. ويهدف التقييم إلى ضمان جاهزية المنشآت لتقديم خدمات صحية متكاملة وفق معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، تماشيًا مع التزام الدولة بتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن فرق المرور الميداني أعدت تقارير يومية دقيقة توثق الحالة الفنية والتشغيلية لكل منشأة، مركزة على البنية التحتية، توزيع الأسرة، متطلبات القوى البشرية، والجاهزية الرقمية.

تحقيق توزيع عادل للخدمات الصحية

وأكد أن المناقشات ركزت على تحقيق توزيع عادل للخدمات الصحية، مع ضمان ربط المستشفيات الجامعية والمنشآت الحكومية والخاصة بمنصة رقمية موحدة ضمن المنظومة.

وأشار «عبدالغفار» إلى توافق الجهات المعنية على عقد لقاء تنسيقي مشترك بين الوزارة، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لمتابعة الخطوات التنفيذية التي تم التوافق عليها بين جميع اعضاء اللجنة مع عرض تقرير مفصل على الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، كما تقرر تشكيل لجنة فنية من متخصصي نظم المعلومات في وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية والمستشفيات الجامعية والخدمات الطبية والقطاع الخاص لمراجعة جاهزية المنشآت لتشغيل منظومة التحول الرقمي.

حضر الاجتماع الدكتور أيمن حسانين نائب رئيس جامعة المنيا والدكتور عمرو عابد، مساعد الوزير للتحول الرقمي، والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير لشؤون المشروعات، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور أحمد رزق نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا.