الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تبحث مع وفد جايكا سبل دعم المنظومة

استقبلت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وفدًا من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، على مدار يومين وذلك في ضوء التحضير لمشروع التعاون الفني القادم والذي يهدف إلى تعزيز دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في المنظومة، وتأتي تلك الزيارة في إطار التعاون المشترك بين مصر والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لدعم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وأشارت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الزيارة جاءت امتدادًا لمسار التعاون المثمر مع "جايكا" وركزت على الاطلاع على التجربة المصرية في تنظيم العلاقة مع مقدمي الخدمة الصحية من القطاع الخاص وتوثيق الاستفادة المحققة للقطاع الخاص من خلال انضمامه إلى المنظومة، وما نتج عن ذلك من تحسين جودة الخدمات الصحية، وانتظام صرف المطالبات خلال فترات زمنية قياسية، مما يعكس التطور في إدارات المستفيدين والمطالبات، كما تم استعراض أساليب التحفيز التي توفرها الهيئة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص، بما يعزز التزامهم بمعايير الجودة والحوكمة الطبية.

واطلع وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، على مستوى رضا المستفيدين عن المنظومة من خلال متابعة آليات تسجيل المواطنين، وسرعة الحصول على الموافقات المسبقة، وفاعلية قنوات تلقي الشكاوى والمدة الزمنية لحلها، ولمس وفد "جايكا" التحسن الملحوظ في الإجراءات وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين.

التكامل المؤسسي بين الهيئات الثلاث

وأشاد الوفد الياباني بعمق التكامل المؤسسي بين الهيئات الثلاث "الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية"، معتبرًا النموذج المصري بمثابة تجربة رائدة في الحوكمة وإدارة النظم الصحية.

وشملت الجولة الميدانية بمحافظة الإسماعيلية، عددًا من المنشآت الطبية الخاصة المتعاقدة مع الهيئة، مثل: مركز طب أسرة جامعة قناة السويس، مستشفى الخير والبركة، مركز طب أسرة الفريد، وصيدلية ندا شومان، التي أكدت انتظام دورة صرف المطالبات، واستفادتها من زيادة حجم التعاقدات، إلى جانب الإشادة بمستوى رضا المستفيدين.

كما شملت الجولة زيارة عددًا من منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مثل: مستشفى فايد التخصصي، المجمع الطبي بالإسماعيلية، ومركز طب أسرة نفيشة، إضافة إلى منفذ شئون المستفيدين.

وفي بورسعيد، فقد شملت الزيارة مراكز طبي هيئة قناة السويس، فرعى بورسعيد وبورفؤاد ، مستشفى النصر، مستشفى الحياة ومركز طبي التعاونيات، حيث تعرف الوفد على دورة عمل المطالبات، وآليات استلام المستندات وتحديث البيانات وتسليم الكروت، كما تم الاطلاع على آليات دمج القطاع الخاص في شبكة مقدمي الخدمة ومردود انضمام القطاع الخاص على تحسين الأداء والمنافع التى تعود على المستفيدين ، ونتائج التدريب على نظام 5S الذي رفع كفاءة بيئة العمل ودقة الإجراءات.

وأكدت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الزيارة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بما يدعم بناء نظام صحي متكامل يقوم على العدالة والاستدامة.

وتابعت: يُعد دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص إحدى الركائز الأساسية لنجاح المنظومة، فهو يحقق التكامل، ويرفع مستوى جودة الخدمات الصحية، ويضمن سرعة حصول المستفيدين على الخدمة، بما ينعكس في رضا المواطن ويعزز استدامة النظام.

من جانبها أوضحت الدكتورة نسرين حسن، المستشار الفني للهيئة لقطاع مدن القناة وسيناء، أن الزيارة جسدت حجم التقدم في تطوير البنية التحتية للنظام الصحي في مصر وتبسيط دورة العمل داخل أماكن مقدمي الخدمات الصحية، فضلًا عن كفاءة آليات حل الشكاوى وسرعة الاستجابة لطلبات المستفيدين، وهو ما يعكس جدوى الشراكة مع جايكا في تحسين الأداء."

بدوره أكد الدكتور أحمد بركات، مدير عام فرع الهيئة بالإسماعيلية، أن الزيارة أبرزت نجاح تجربة دمج القطاع الخاص في شبكة مقدمي الخدمة، الأمر الذي انعكس إيجابًا على جودة الخدمات وسرعة صرف المطالبات، ورفع معدلات رضا المستفيدين، بما يؤكد جدوى هذا النهج في دعم استدامة المنظومة.

فيما أشار الدكتور محمد السباعي، مدير عام فرع الهيئة في بورسعيد، أن التطبيق الفعلي لبرامج الجودة والتدريب المقدمة من "جايكا" وفي مقدمتها نظام 5S أسهم بصورة مباشرة في تطوير بيئة العمل وضمان دقة الإجراءات، وهو ما عزز ثقة القطاع الخاص في النظام، ورفع من رضا المتعاقدين والمستفيدين على حد سواء.



وفي ختام الزيارة، تم التأكيد على استمرار التعاون الفني والمالي بين الجانبين بما يسهم في تعزيز سرعة دورة العمل وصرف المطالبات، رفع جودة الخدمات، وضمان رضا المستفيدين، وصولًا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين وفقًا لأعلى المعايير.

وضم وفد "جايكا" كلاً من: الدكتور أحمد الجيزي مسؤول قطاع الصحة، والسيدة/ إيتو تومومي ممثل الوكالة، والسيدة/ ناكاي ساي متدربة، والسيدة/ إيزومي إيبينا متطوعة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وشارك من جانب الهيئة، الدكتورة نسرين حسن المستشار الفني للهيئة لقطاع مدن القناة، والدكتور محمد مسعد السباعي مدير عام الفرع والدكتورة سالى مدير فرع هيئة الأعتماد والرقابة ببورسعيد ، إلى جانب الدكتورة سحر الجيار مدير إدارة مقدمي الخدمة، والدكتورة أمل بركات مدير إدارة المتابعة بالفرع .

ومن فرع الإسماعيلية شارك كلاً من: الدكتور أحمد بركات مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، والدكتور علي رفعت مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، والدكتورة كريستين مؤنس مدير فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالإسماعيلية ود. رشاد محمد مدير إدارة شئون المستفيدين ودكتور إبراهيم رزق مدير إدارة مقدمى الخدمة . كما شارك من وحدة إدارة مشروعات نظام التأمين الصحي الشامل بوزارة المالية، الأستاذ محمد وائل مسؤول مشروع التعاون الفني والمالي لـ«جايكا»، ومن جانب رئاسة الهيئة شارك الأستاذ جاسر أسامة منسق التعاون الدولي.