الرعاية الصحية: المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل ستشهد طفرة غير مسبوقة

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في أولى ورش العمل مع اتحاد شركات التأمين المصرية، وذلك لمتابعة خطوات تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين على هامش فعاليات معرض ومؤتمر صحة أفريقيا Africa Health Excon 2025.

وذلك بمشاركة علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية والعضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين - مصر، وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وقيادات شركات التأمين الطبي الخاصة، والشركاء الفاعلين في قطاعي التأمين والرعاية الصحية.

وفي مستهل كلمته خلال الاجتماع، تقدم الدكتور أحمد السبكي، بالتهنئة إلى علاء الزهيري بمناسبة فوزه برئاسة اتحاد شركات التأمين المصرية، مؤكدًا أن هذا الفوز المستحق يعكس الثقة الكبيرة في قيادة الاتحاد وقدرته على دفع صناعة التأمين نحو مزيد من التطوير كأحد القطاعات الحيوية المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

التعاون مع التأمين الطبي الخاص

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل ستشهد طفرة غير مسبوقة في التعاون مع التأمين الطبي الخاص، خاصة مع التطبيق الفعّال لقانون التأمين الموحد الصادر عام 2024، والذي يمثل محطة فارقة ويوفر إطارًا تنظيميًا ومحكمًا لعمل شركات التأمين الطبي والوساطة الطبية، بما يفتح آفاقًا جديدة لنمو الشركات المحلية والأجنبية، ويعزز التكامل مع مشروع التأمين الصحي الشامل باعتباره أولوية لدى الدولة المصرية.

وأضاف السبكي أن قطاع التأمين الطبي الخاص حقق خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفاعًا ملحوظًا في نمو الأقساط التأمينية بلغ 13 مليار جنيه، بزيادة قدرها 15% عن ذات الفترة من العام الماضي، موضحًا أن حجم أقساط التأمين الطبي يمثل أكثر من 26% من حجم أقساط قطاع التأمين بشكل عام، وهو ما يعكس النمو الكبير بفضل السياسات الرشيدة لهيئة الرقابة المالية والثقة المتنامية لممولي القطاع.

كما أوضح رئيس الهيئة أن الهيئة تتعاون حاليًا مع أكثر من 34 شركة تأمين خاصة محلية وأجنبية، مشيرًا إلى أن ثقة هذه الشركات في منشآت الهيئة تتزايد بفضل حصولها على اعتمادات دولية مرموقة مثل (JCI – ISO – GGHH)، إضافة إلى حصول أكثر من 85% من منشآتها على الاعتماد القومي GAHAR المعترف به من منظمة الإسكوا، وهو ما يعكس ريادة الهيئة في تقديم خدمات صحية بمعايير عالمية.

ولفت إلى أن هناك فرصًا واعدة للتعاون مع شركات التأمين الطبي الخاصة، سواء في الرعاية الصحية للمقيمين الأجانب، أو في مجالات السياحة العلاجية عبر تصميم منتجات تأمينية متخصصة تتماشى مع هذا السوق الواعد، بما يعزز مكانة مصر كوجهة عالمية للرعاية الصحية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن نجاح المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل أكدته التقييمات الدولية، حيث ارتفعت كفاءة استغلال الموارد من 15% إلى أكثر من 80%، كما انخفض حجم الإنفاق الشخصي من الجيب على الصحة من 70% إلى 48.5%، مع استهداف الوصول إلى 22% بحلول 2030، مؤكدًا أن نجاح المرحلة الثانية مرهون بتضافر جهود جميع الشركاء.

وأضاف، سنعمل مع هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري لشركات التأمين لاستحداث منتجات تأمينية جديدة لشركات التأمين الطبي وشركات الوساطة متواكبة مع احتياجات السوق مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة المحافظات.

ومن جانبه، أكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، أن البروتوكول الموقع مع الهيئة العامة للرعاية الصحية يمثل خطوة مهمة نحو تكامل الأدوار بين الجانبين، مشيرًا إلى شركات التأمين تمتلك قاعدة عملاء تخدم أكثر من 8 ملايين مستفيد في مجال التأمين الطبي، مؤكدًا حرص الاتحاد على الاستفادة من إمكانات هيئة الرعاية الصحية ومنشآتها المعتمدة دوليًا لتحقيق تكامل حقيقي في تقديم الخدمات.

وخلال ورشة العمل، استعرض الدكتور محمد سامي حامد، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل وتنمية الموارد ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، عرضًا تقديميًا حول منظومة التأمين الصحي الشامل والإصلاح الصحي في مصر، تضمن إمكانات وتجهيزات الهيئة ومنشآتها المعتمدة دوليًا، ودورها في نقل المعرفة والخبرات في إدارة الرعاية الصحية والتحول الرقمي، إضافة إلى قدراتها في تحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار.

كما تضمنت الورشة حوارًا مفتوحًا بين قيادات الهيئة وشركات التأمين الطبي الخاصة المشاركة، تناول العديد من الاستفسارات والمقترحات الخاصة بتعزيز سبل التعاون.

وشارك في ورشة العمل من جانب شركات التأمين، كل من: علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد والعضو المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين – مصر، ونائبه خالد عبدالصادق العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، إلى جانب نخبة من قيادات الشركات وهم أحمد القمحاوي (مصر للتأمين)، هيثم طاهر (متلايف لتأمينات الحياة)، محمد حسن (قناة السويس للتأمين)، مصطفى أبوالعزم (الجمعية المصرية للتأمين التعاوني)، عمر عادل (تشب للتأمين - مصر)، الأستاذ تشارلز تاوضروس (أليانز لتأمينات الحياة – مصر)، أحمد حسن (رويال للتأمين)، عمرو الشيمي (كيو إن بي الأهلي لتأمينات الحياة)، ومحمد عبد الجواد (مصر لتأمينات الحياة)، حسام علما (المصرية للتأمين التكافلي)، مروان مطر (الشركة اللبنانية السويسرية لتأمين الحياة التكافلي - مصر)، مصطفى صلاح (المهندس للتأمينات الحياة)، سامح أنس (جي آي جي مصر-حياة تكافل)، هوداكا ساكوراجوا (طوكيو مارين مصر جنرال تكافل)، وأحمد خليفة (ثروة للتأمين)، عبير حلمي (مصر للتأمين التكافلي - حياة)، ووليد سيد (مدى للتأمين)، إلى جانب ممثلين عن شركة الوطنية للتأمين، وهديل عبدالقادر أمين عام الاتحاد، وهدى جمعة مدير مكتب الأمين العام، و أمنية طلعت كبير الباحثين بالاتحاد، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية.