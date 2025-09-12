الرعاية الصحية: إنشاء مركز لزراعة الكُلى ومجمع عيادات متكامل بإسنا

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة نتائج الزيارة الميدانية الأخيرة التي شملت عددًا من منشآت الهيئة بالمحافظة الشهر الجاري.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على اتخاذ عدد من القرارات المهمة لتعزيز المنظومة الصحية بمحافظة الأقصر، جاء في مقدمتها: البدء في تنفيذ مركز متخصص لزراعة الكُلى بإسنا ليكون صرحًا طبيًا متكاملًا لخدمة أهالي الصعيد، بالإضافة إلى إنشاء مجمع عيادات متكامل بمدينة إسنا لتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم على الرعاية الصحية بجودة عالية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن هذه القرارات تأتي امتدادًا لجهود الهيئة في توفير خدمات طبية متخصصة تتماشى مع أعلى معايير الجودة والاعتماد، مشيرًا إلى أن ما يتحقق في الأقصر يجسد حرص الدولة والقيادة السياسية على النهوض بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الصحية المستدامة.

تطوير المنشآت الصحية

من جانبه، أشاد محافظ الأقصر بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرعاية الصحية في تطوير المنشآت الصحية بالمحافظة، مؤكدًا دعمه الكامل لمشروعات الهيئة التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين الصحية، ومشددًا على أهمية التكامل بين جميع مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف المنظومة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الهيئة العامة للرعاية الصحية ماضية في خطتها الاستراتيجية لتعميم التجارب الناجحة وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المتخصصة، بما يضمن أفضل رعاية صحية لجميع المواطنين في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.