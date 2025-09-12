قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاكر تركي يخترق هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي ويكيل له السباب
قطر ترحب ببيان مجلس الأمن لإدانة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
أزمة مالية تواجه نادي الزمالك .. لماذا تصدر خوان ألفينا الترند؟
إطلاق أول منظومة مصرية للكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي
فصل الكهرباء عن 12 منطقة بمدينة كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
الإسكان: مد التقديم بإعلان "سكن لكل المصريين7" حتى 28 سبتمبر
دعاء يوم الجمعة .. ردد أفضل أدعية الرزق وفك الكرب وتحقيق الأمنيات المستحيلة
في ذكرى بليغ حمدي.. كيف طوع الطرب لصوت أم كلثوم بشكل مدهش
الرعاية الصحية: إنشاء مركز لزراعة الكُلى ومجمع عيادات متكامل بإسنا
لاعب الزمالك السابق: حسام حسن "يحب ويكره" في اختياراته بالمنتخب
استشاري تربوي: الثقة بالنفس مفتاح نجاح الطفل وتحصيله الدراسي
موظف «بالبارمودا» ورسوم غير مبررة ..الوزارة ترد على مخالفات مكتب صحة الهرم
الرعاية الصحية: إنشاء مركز لزراعة الكُلى ومجمع عيادات متكامل بإسنا

عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة نتائج الزيارة الميدانية الأخيرة التي شملت عددًا من منشآت الهيئة بالمحافظة الشهر الجاري.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على اتخاذ عدد من القرارات المهمة لتعزيز المنظومة الصحية بمحافظة الأقصر، جاء في مقدمتها: البدء في تنفيذ مركز متخصص لزراعة الكُلى بإسنا ليكون صرحًا طبيًا متكاملًا لخدمة أهالي الصعيد، بالإضافة إلى إنشاء مجمع عيادات متكامل بمدينة إسنا لتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم على الرعاية الصحية بجودة عالية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن هذه القرارات تأتي امتدادًا لجهود الهيئة في توفير خدمات طبية متخصصة تتماشى مع أعلى معايير الجودة والاعتماد، مشيرًا إلى أن ما يتحقق في الأقصر يجسد حرص الدولة والقيادة السياسية على النهوض بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الصحية المستدامة.

تطوير المنشآت الصحية

من جانبه، أشاد محافظ الأقصر بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرعاية الصحية في تطوير المنشآت الصحية بالمحافظة، مؤكدًا دعمه الكامل لمشروعات الهيئة التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين الصحية، ومشددًا على أهمية التكامل بين جميع مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف المنظومة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الهيئة العامة للرعاية الصحية ماضية في خطتها الاستراتيجية لتعميم التجارب الناجحة وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المتخصصة، بما يضمن أفضل رعاية صحية لجميع المواطنين في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.

الرعاية الصحية محافظ الأقصر مشروعات صحية زراعة الكُلى أهالي الصعيد

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

محمود الخطيب

نص اعتذار محمود الخطيب عن عدم الاستمرار في رئاسة الأهلي

محمود الخطيب

غضب واجتماع عاجل.. تفاصيل اليوم الأخير للخطيب في الأهلي

تمساح

تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 12-9-2025

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 12-9-2025

الاهلي

اجتماع طارئ في الأهلي بسبب قرار الخطيب

الأعلاف

الزراعة: ضبط 59 طن أعلاف مجهولة المصدر وإضافات غير صالحة في 3 محافظات

زيارة وفد الأطباء لمحافظة سوهاج

ماذا فعل نقيب أطباء مصر في سوهاج؟.. تفاصيل الجولة

لقاء اليوم

السكة الحديد تنظم ندوة توعية بالتعاون مع أوقاف الجيزة لمواجهة السلوكيات الخاطئة تجاه المرفق

فستان كاجوال.. هيدي كرم تخطف الأنظار بظهورها

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

لا أحد يريد شرائها.. أودي تلغي إنتاج أحدث سياراتها الكهربائية

آودي
آودي
آودي

كاجوال لافت.. رحمة أحمد تخطف الأنظار بظهورها

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة

طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة
طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة
طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

