جنايات شبرا الخيمة تواصل نظر استئناف حكم "طفل الدارك ويب"
الصور الأولى.. اندلاع حريق في منزل بمركز ساحل سليم بأسيوط
متعوّدين … إيمي سمير غانم تعلّق على قصة انفصال دنيا ورامي رضوان
بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام
أسبوع حافل بالإنجازات الأمنية.. مديرية أمن سوهاج تفرض الانضباط وتواجه الجريمة بحسم
عبلة كامل ترد على الشائعات المنتشرة حول حالتها الصحية واحتياجها الدعم المادي
محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟
إعلام عبري: لا بديل عمليا عن حماس ما دامت غزة غير منزوعة السلاح
الصحة: تقديم 19.2 مليون خدمة صحية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة
مانشستر سيتي في ضيافة كريستال بالاس لتضييق الخناق على أرسنال في البريميرليج
بقوة 5 ريختر .. زلزال يضرب "كراتشي" الباكستانية دون وقوع أضرار
بعد تصريحات مستشار الصحة.. إجراءات تحمي الأسرة من فيروس الشتاء المنتشر
"الداخلية" تواصل فعاليات المرحلة الـ 27 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة

واصلت وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الـ 27 من مبادرة "كلنا واحد"، والتي تم مدها لمدة شهر اعتبارا من الأول من ديسمبر الجاري تحت رعاية رئيس الجمهورية وذلك بالتزامن مع دخول فصل الشتاء.


وأوضحت وزارة الداخلية أن المبادرة تستهدف توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية، ومستلزمات وملابس الشتاء للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية بجميع أنحاء الجمهورية، بنسبة تخفيض تصل إلى 40 %، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).


وأشارت إلى أنه بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، تم التنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية لتوفير المستلزمات والملابس الشتوية للانضمام للمبادرة.. وتم التوسع فى أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة، بإضافة أسواق تجارية كبرى وموردي لحوم وخضار وفاكهة وتجار "جملة وتجزئة"، حيث بلغ أعداد الكيانات التجارية المشاركة فى المبادرة (65 سلسلة تجارية – 14 شادرا رئيسيا وفرعيا – 5 قوافل متحركة)، بإجمالي 2769 منفذا بمختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.


كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1150 منفذا ثابتا ومتحركا بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة .. والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).


يأتي ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية للوزارة، الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.
 

