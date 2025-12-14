أسلحة نارية وترويع المواطنين.. تفاصيل محاكمة 3 عاطلين بالأزبكية

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، جلسة محاكمة 3 عاطلين على خلفية اتهامهم بحيازة أسلحة نارية وبيضاء والتشاجر وترويع المواطنين بالأزبكية.

نفاصيل القضية

وكانت مباحث قسم شرطة الأزبكية، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص، تبين قيام 3 عاطلين بحيازة أسلحة بيضاء بقصد التشاجر وإعدادهم للمشاجرة مع آخرين بسبب خلافات بينهم؛ مما أثار الخوف في نفوس الناس بالشارع.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة في ضبط المتهمين، تحرر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.