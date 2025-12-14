قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في الجولة الثانية بكأس عاصمة مصر
جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. تفاصيل عاجلة لطلاب المدارس
مجدي طلبة: بطولة كأس عاصمة مصر ليست ذات أهمية للأهلي
تحدي تايلاندي لـ «ترامب».. استمرار العمليات العسكرية بعد ساعات من وقف النار
بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى.. أعرف هتقبض كام لو طالع معاش؟
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 141 مسيرة أوكرانية
لماذا تزيد شهيتك مع البرد؟ أطعمة تساعدك على الشعور بالشبع في الشتاء
شيكابالا: أنا مش ضد إدارة الزمالك لكن لازم يكون في حلول جذرية للأزمات المالية
مجدي طلبة: علي ماهر كان الأحق بتدريب منتخب مصر الثاني في كأس العرب.. لهذا السبب
طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على رفح جنوب غزة
موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في كأس عاصمة مصر
شيء مُخيف جدًا.. عمرو أديب يُوجّه رسالة عاجلة لوزير التعليم بسبب التحرش بالأطفال في المدارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

غلق محور «تنيدة – منفلوط» بسبب حادث مروري وإصابة 3 أشخاص في الوادي الجديد

حادث ارشيفيه
حادث ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تسبب حادث مروري، مساء امس السبت، في غلق محور تنيدة  - منفلوط، بمنطقة الكيلو من 130 من اتجاه مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري بمحور تنيدة – منفلوط تسبب في غلق الطريق. 

وبالفحص تبين تصادم سيارة مزدوجة الكابينة بشاحنة نقل ثقيل تريلا بمحور تنيدة – منفلوط بمنطقة الكيلو 130 من الطريق أسفر عن إصابة 3 أشخاص. 


وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين لمستشفى الداخلة العام، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث لرفع آثار الحادث من خلال معدات الوحدة المحلية لمركز الداخلة ووحدة مرور الداخلة وفتح المحور وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وجار تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد حادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

أمطار

منخفض جوي جديد.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

البسوا الشتوي.. منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

البسوا الشتوي .. منخفض جوي يضرب المحافظات خلال ساعات

عروس المنوفية

جناية إجهاض | محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف مفاجآت صادمة

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025

الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي

مفاجأة مدوية .. ولي العهد السعودي يستعد لشراء برشلونة بمبلغ خرافي

محمد صلاح

أول رد فعل من محمد صلاح بعد هتاف جمهور ليفربول عقب مباراة برايتون

أحمد السقا

أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي

ترشيحاتنا

الذهب

أغلى من الذهب بملايين المرات.. سر قطعة نادرة تم اكتشافها بالصدفة

العاصفة الشمسية

أضخم انفجار شمسي في تاريخ الأرض.. ماذا لو تكرر اليوم؟

طارق الأمير

بعد توقف قلبه .. من هو الفنان طارق الأمير وما حالته الصحية الحالية؟

بالصور

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي

قتيـ.ـلان وإصابة 23 آخرين.. عمدة «بروفيدنس» يطلب الدعاء لضحايا حادث إطلاق النار بجامعة براون

تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد