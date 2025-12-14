قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

"الداخلية" تيسر إجراءاتها للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

"الداخلية" تيسر إجراءاتها للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
"الداخلية" تيسر إجراءاتها للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
أ ش أ

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، تفعيلها لإجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوي القدرات الخاصة. 


ورصدت الإدارة الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.


وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، باستقبال عددٍ من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم.


وأكدت وزارة الداخلية، مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية، وذلك كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
 

الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية إجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين لحصول على الخدمات والمستندات الشرطية كبار السن ذوي القدرات الخاصة

