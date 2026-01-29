أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر، أن الولايات المتحدة تدرس شن ضربات على برامج إيران النووية والصاروخية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت رويترز نقلا عن مصادر: “ ترامب يدرس خيارات لاستهداف القادة والمسؤولين عن العنف بإيران”.

وتابعت رويترز نقلا عن مصادر:" مساعدو ترمب يدرسون ضربات ضد إيران تحدث تأثيرا دائما".

وأضافت رويترز نقلا عن مصادر:" الضربات الأمريكية ربما تستهدف صواريخ إيران الباليستية".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم الخميس بأن إيران أبلغت البحارة في مضيق هرمز، أنها ستجري تدريبات بحرية بالذخيرة الحية يومي الأحد والاثنين المقبلين.

مناورات إيرانية في مضيق هرمز

يمر عبر المضيق حوالي 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل حوالي 20% من الإمدادات العالمية، وفي حالة الحرب، قد تقوم إيران بإغلاقه، مما قد يتسبب في نقص حاد في النفط على مستوى العالم.