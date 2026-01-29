ترامب يصعد ضد طهران.. أسطول أمريكي ضخم في الطريق وأنظمة دفاع جوي تنتشر بالمنطقة

أفادت شبكة «سي إن إن» بأن الجيش الأميكي يواصل نقل أنظمة دفاع جوي إضافية إلى المنطقة، من بينها بطاريات «باتريوت»، بهدف تعزيز حماية القوات الأمريكية تحسبا لأي رد إيراني محتمل. كما تخطط الولايات المتحدة لنشر منظومة واحدة أو أكثر من منظومات «ثاد» للدفاع الصاروخي ضمن الاستعدادات العسكرية الجارية.



واختتم تقرير الشبكة بالتأكيد على أنه لا توجد ضمانات بأن الإطاحة بالمرشد الإيراني علي خامنئي ستقود بالضرورة إلى سقوط النظام في طهران.

وفي موازاة ذلك، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، معلنا تحرك أسطول عسكري أمريكي ضخم بسرعة نحو المنطقة، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة عسكرية واسعة.



وقال ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشيال» الأربعاء، إن «أسطولًا ضخمًا يتحرك الآن باتجاه إيران وبسرعة كبيرة»، مشيرًا إلى أن حجمه يفوق الأسطول الذي سبق إرساله إلى فنزويلا، في دلالة على مستوى الحشد العسكري الحالي.



كما حذر الرئيس الأمريكي من أن أي هجوم مقبل على إيران سيكون «أشد قسوة»، داعيا طهران إلى إبرام اتفاق لتفادي التصعيد، و مشيرا إلى أن عملية سابقة وصفها بـ«مطرقة منتصف الليل» أسفرت عن دمار واسع، مؤكدًا أن الضربة القادمة ستكون «أسوأ بكثير» إذا تكررت المواجهة.