20 % من نفط العالم تحت التهديد.. مناورات إيرانية بالذخيرة الحية في مضيق هرمز

أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم الخميس بأن إيران أبلغت البحارة في مضيق هرمز، أنها ستجري تدريبات بحرية بالذخيرة الحية يومي الأحد والاثنين المقبلين.

مناورات إيرانية في مضيق هرمز

يمر عبر المضيق حوالي 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل حوالي 20% من الإمدادات العالمية، وفي حالة الحرب، قد تقوم إيران بإغلاقه، مما قد يتسبب في نقص حاد في النفط على مستوى العالم.

يأتي ذلك في ظل توارد الأنباء حول استعداد الولايات المتحدة وإسرائيل، توجيه ضربة عسكرية ضد إيران على غرار ما جرى في حرب الـ12 يونيو التي اندلعت في يونيو الماضي حينما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما ضد طهران واختتم بمشاركة أمريكية استهدفت المنشآت النووية الإيرانية.

قرار ترامب بشأن إيران

وفي هذا الإطار، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين القول بأن رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية أطلع إدارة الرئيس دونالد ترامب على معلومات استخبارية عن إيران.

وأضاف المسؤولين الأمريكيين، أن رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية اجتمع مع مسؤولين في البنتاجون والبيت الأبيض حيث تهدف زيارة الوفد الإسرائيلي تبادل معلومات استخبارية بشأن أهداف محتملة في إيران.

كما أشار المسؤولين إلى أن طهران لا تبدو مهتمة باتفاق يستند إلى الشروط الأمريكية القصوى ، مضيفين " التوجيه الحالي هو الاستعداد ولكن يبدو أن ترامب سيتخذ قرارا آخر بشأن إيران خلال أيام.