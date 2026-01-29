حشد عسكري وتهديدات محتملة.. ماذا تريد واشنطن من طهران ؟

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عادل نصار

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن ما يبدو تباينًا في تصريحات المسؤولين الأمريكيين تجاه إيران لا يعكس تناقضًا حقيقيًا بقدر ما يعبر عن اختلاف في نبرة الخطاب وحدته.

وأوضح جبر في تصريحات مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الفارق بين تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ومسؤولين آخرين في الإدارة، وبين لهجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يظل في إطار الدرجات اللونية أو الصوتية، مؤكدًا أن الاتجاه العام للتصريحات الأمريكية يبقى ضمن حيز واحد ومتقارب.

وتابع، أن هذا النمط من التصريحات يضع الجميع في حالة مستمرة من عدم اليقين، سواء على مستوى الإعلام أو منطقة الشرق الأوسط أو حتى داخل الولايات المتحدة نفسها، فضلًا عن الجانب الإيراني.

 وأشار إلى أن التساؤل حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم بالفعل توجيه ضربة عسكرية لإيران يظل قائمًا، لافتًا إلى أن التحشيدات العسكرية الأمريكية الضخمة في المنطقة تعزز هذا الاحتمال.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن عدد القطع البحرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وصل إلى 10 قطع بحرية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إلى جانب وجود واحدة من أضخم حاملات الطائرات الأمريكية، وهي حاملة الطائرات «أبراهام لنكولن»، بمجموعاتها القتالية الكاملة، مشيرًا، إلى أن هذه المؤشرات تؤكد أن الولايات المتحدة تنوي اتخاذ خطوات فعلية تجاه إيران.

إيران واشنطن قطع بحرية

