في حادث مينيابوليس.. "الأمن الداخلي" الأمريكية تقر إيقافا إدارياً لضابطين

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية اتخاذ قرار بإيقاف إداري بحق ضابطين يشتبه بتورطهما في حادثة وقعت بمدينة مينيابوليس، وذلك في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الواقعة.

وفي السياق ذاته، خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حدة تصريحاته بشأن تطبيق قوانين الهجرة في أعقاب مقتل مواطن أمريكي على يد ضباط فيدراليين، وسط تزايد الدعوات لإجراء تحقيقات.

وأعرب ترامب عن أسفه لإراقة الدماء، كما أرسل مبعوثًا شخصيًا جديدًا لتولي زمام الأمور في مدينة مينيابوليس، في خطوة وصفها المراقبون بأنها محاولة لتهدئة الأوضاع وإظهار استجابة فورية للضغوط المحلية والسياسية.

ونشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في سياق تقرير إخباري، أن البيت الأبيض حاول في الوقت نفسه، إلقاء اللوم في أعمال العنف على السلطات المحلية التي يقودها الديمقراطيون والتي تمنع التعاون المحلي مع سلطات الهجرة الفيدرالية.