عراقجي يزور تركيا غدًا بعد طرح أنقرة التوسط بين طهران وواشنطن

يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تركيا غدا الجمعة، بعد أن أعلنت أنقرة استعدادها للوساطة بين طهران وواشنطن.

وذلك في ظل التوترات المتصاعدة وتهديد الولايات المتحدة بشن ضربة عسكرية محتملة على الجمهورية الإسلامية، وفق ما أفاد مصدر في الخارجية التركية لوكالة فرانس برس.

وأشار المصدر إلى أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيؤكد خلال اللقاء موقف تركيا الرافض لأي تدخل عسكري ضد إيران، مشددًا على مخاطر خطوة من هذا النوع على المنطقة والعالم.

كما سيؤكد فيدان استعداد أنقرة للمساهمة في التوصل إلى حلول دبلوماسية للتوترات الراهنة عبر الحوار والمفاوضات، في خطوة تأتي ضمن جهود تركيا لتجنب تصعيد الصراع الإقليمي وحماية استقرار الشرق الأوسط.

وتأتي الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات بين طهران وواشنطن توترًا متزايدًا، وسط تحذيرات من تبعات أي عمل عسكري أميركي محتمل على إيران.