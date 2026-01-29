الأقمار الصناعية ترصد استمرار العواصف الرملية.. ونصائح هامة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

يستمر تأثر البلاد بالأتربة والرمال المثارة على أغلب الأنحاء وتنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية، وفق متابعة صور الأقمار الصناعية التابعة لهيئة الأرصاد.

كما يستمر ظهور الغطاء السحابي من السحب العالية والمتوسطة غير المؤثرة على مناطق من شمال البلاد .

ويرجى ارتداء الكمامة أثناء الخروج لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

كما يجب تجنب المثيرات كالغبار والعطور، واستخدام بخاخات المحلول الملحي لتنظيف الأنف، مع الالتزام ببخاخات الكورتيزون عند الحاجة.

ويُنصح بشرب السوائل بكثرة، استنشاق البخار، وتطبيق كمادات دافئة لتخفيف الضغط، بالإضافة لزيارة الطبيب لتحديد العلاج المناسب عند تفاقم الأعراض.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا لآخر صور الأقمار الصناعية، التي تشير إلى وجود سحب عالية على شمال البلاد، تعمل على حجب جزئي لأشعة الشمس.

ووفق هيئة الأرصاد الجوية، فإنه تسود الطقس اليوم، أجواء مائلة للدفء خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة.

رياح سرعتها 50 تضرب عددا من المحافظات

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الطقس اليوم الخميس، أن يشهد نشاط ملحوظ للرياح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث تتراوح سرعتها بين 35 و50 كم/س.

أوضحت هيئة الأرصاد، أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، خاصة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، فإنه قد يسود طقس بارد ليلًا.

درجات الحرارة اليوم في مصر

حول درجات الحرارة اليوم، المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22 – الصغرى 15 درجة مئوية

السواحل الشمالية: العظمى 22 – الصغرى 14

شمال الصعيد: العظمى 22 – الصغرى 10

جنوب الصعيد: العظمى 24 – الصغرى 11

كما حذّرت هيئة الأرصاد الجوبة، من اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر المتوسط، خاصة مناطق السلوم، مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ ودمياط، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 35 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

