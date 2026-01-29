قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصين توجه طلبا عاحلا إلى روسيا والولايات المتحدة
المستشار الألماني يطالب الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم بأنفسهم
الصحة: التدخلات الجراحية غير الضرورية ترفع مخاطر وفيات الأمهات وحديثي الولادة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق بمنطقة الزرايب
إطلاق ماكينات إلكترونية لتجديد رخص القيادة وبدل الفاقد.. فيديو
حمدي قوطة يعلن انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد.. تفاصيل
سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. شعبة الدواء تكشف مفاجأة للمواطنين
الأهلي يغادر لـ تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا
الهلال الأحمر المصري يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق منطقة الزرايب
محافظ قنا: إزالة 12 طاحونة ذهب وحالات تعدٍ على أراضي الدولة بقوص |صور
منتخب اليد يتحدي طموح "كاب فيردي"في نصف نهائي بطولة أفريقيا.. اليوم
هجوم مسلح على مطار نيامي في النيجر
توك شو

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم.. موعد انتهاء فصل الشتاء

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،  أن الشتاء سينتهي رسميًا في 21 مارس 2026، لكن التقلبات الشتوية ستستمر حتى نهاية مارس وبداية أبريل، لذا يجب الحذر من الدفء المؤقت الذي قد يحدث في بعض الفترات.

حالة الطقس اليوم الخميس 29 يناير 2026

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس 29 يناير 2026، نشاطًا ملحوظًا للرياح على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، حيث من المتوقع أن تتراوح سرعتها ما بين 35 إلى 50 كم/س.

 كما يُحتمل أن تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، خاصة على بعض المناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية.

ويستمر الطقس باردًا في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يصبح باردًا ليلاً.

وتشير التوقعات أيضًا إلى اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل السلوم، مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، ودمياط، حيث يُتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى ما بين 35 و 60 كم/س، وارتفاع الأمواج بين 2 إلى 3 متر.

درجات الحرارة المتوقعة على المدن والعواصم:

القاهرة الكبرى: الصغرى 15°C، العظمى 22°C

الإسكندرية: الصغرى 14°C، العظمى 22°C

المنصورة: الصغرى 14°C، العظمى 20°C

دمياط: الصغرى 14°C، العظمى 21°C

السويس: الصغرى 13°C، العظمى 23°C

شرم الشيخ: الصغرى 17°C، العظمى 24°C

الغردقة: الصغرى 14°C، العظمى 22°C

أسوان: الصغرى 12°C، العظمى 24°C

تحذيرات:

الرياح المثيرة للأتربة قد تؤثر على الرؤية في بعض المناطق الصحراوية والسواحل الشمالية.

الاضطراب في الملاحة البحرية يستدعي توخي الحذر أثناء الإبحار.

للحصول على آخر التحديثات حول حالة الطقس، تابعوا بوابة الجمهورية أون لاين عبر منصاتنا المتنوعة.

نصائح للمواطنين

ارتداء الكمامات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية الصدرية عند الخروج.

القيادة بحذر على الطرق الصحراوية والسريعة.

الابتعاد عن الأشجار، المباني المتهالكة، وأعمدة الإنارة في الشوارع، تجنبًا لسقوطها بسبب الرياح.

الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة في فترات الليل والصباح الباكر.

الطقس اليوم الطقس في مصر الطقس اليوم الأربعاء

