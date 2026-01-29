قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تدهور الرؤية في الصحراء الغربية.. الأرصاد تُصدر إنذارا جويا بسبب نشاط الرياح

حذرت هيئة الأرصاد من نشاط رياح تتراوح سرعتها من (35 إلى 50)كم/س، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000متر وخاصة على بعض المناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية؛ لذا على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج.
 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس مائل للدفء على أغلب أنحاء الجمهورية نهارا، بينما يكون باردا ليلا على معظم الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ فتكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح جنوبية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 15

العاصمة الادارية 21 14

6 اكتوبر 21 14

بنهــــا 21 14

دمنهور 20 13

وادى النطرون 21 14

كفر الشيخ 21 14

بلطيم 20 13

المنصورة 20 14

الزقازيق 21 14

شبين الكوم 20 13

طنطا 20 13

دمياط 21 14

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 22 13

السويس 23 13

العريش 21 13

رفح 20 12

رأس سدر 21 12

نخل 20 12

كاترين 13 04

الطور 22 12

طابا 19 12

شرم الشيخ 24 17

الغردقة 22 14

الاسكندرية 22 14

العلمين 21 14

مطروح 22 13

السلوم 20 12

سيوة 23 10

رأس غارب 22 11

سفاجا 23 12

مرسى علم 23 13

شلاتين 26 16

حلايب 23 17

أبو رماد 24 15

مرسى حميرة 26 16

أبــــــرق 26 15

جبل علبة 25 14

رأس حدربة 24 16

الفيوم 22 09

بني سويف 22 10

المنيا 22 10

أسيوط 21 08

سوهاج 21 08

قنا 23 11

الأقصر 24 12

أسوان 24 12

الوادى الجديد 23 08

أبوسمبل 23 12

