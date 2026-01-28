رمال مثيرة للأتربة تضرب عدة محافظات | تحذير عاجل من الأرصاد

قدمت مذيعة “صدى البلد” إسراء عبدالمطلب تغطية إخبارية حول حالة الطقس اليوم.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك طقس شديد البرودة فى الصباح الباكر مائل للدفء نهارا على أغلب الانحاء شديد البرودة ليلًا .

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية احيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، مع فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى.

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على مناطق متفرقة وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

