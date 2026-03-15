أستاذ بجامعة الأزهر: السيدة عائشة من أعلم نساء الأمة

أكد الدكتور أحمد الرخ، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت من أعظم نساء الأمة علمًا وفهمًا، جاء ذلك في حلقة من برنامج "مبشرون" الذي يُعرض على قناة "الناس".

وأشار الدكتور الرخ إلى أن السيدة عائشة نشأت في بيت الإيمان والصِّدق، حيث كانت ابنة الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

كما أنها كانت من جيل المسلمين الأوائل الذين نشأوا في الإسلام.

وأضاف الدكتور أحمد الرخ أن السيدة عائشة كانت تتمتع بخصوصيات وفضائل كبيرة، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد وفاة السيدة خديجة، وأظهر حبه لها بشكل علني أمام الصحابة.

كما أشار إلى أن السيدة عائشة كانت فقيهة وعالمة، حيث كانت تروي الكثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يلجؤون إليها في مسائل الدين بعد وفاته.

ودعا الدكتور الرخ في ختام حديثه المسلمين إلى تعلم الفقه والدين، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين".