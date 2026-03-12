مفتي الديار المصرية: الله سبحانه وتعالى برأ السيدة عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الله سبحانه وتعالى برأ السيدة عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات، مشيرا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يترفق بالسيدة عائشة.

وقال نظير عياد، خلال لقاء له لبرنامج “أسأل المفتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن السيدة عائشة رضي الله عنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد عن 2000 حديث نبوي.

وتابع مفتي الديار المصرية، أن السيدة عائشة رضي الله عنها إمرأةمن طراز خاص، مؤكدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب السيدة عائشة رضي الله عنها حبا شديدا لأسباب كثيرة منها حسن الخلق والحكمة في الرأي.