الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

ما الفرق بين المعجزة والكرامة والخارقة؟.. خالد الجندي يوضح

منار عبد العظيم

أكد الشيخ خالد الجندي أن هناك فرقًا كبيرًا بين المعجزة والكرامة، فالمعجزة هي أمر خارق للعادة يحدث على يد الأنبياء لتأكيد صدق دعوتهم، أما الكرامة فهي أمر مشابه، لكنه يحدث على يد الولي الصالح ولا يرتبط بدعوى النبوة. 

والكرامة تحدث كإكرام من الله للولي الصالح، ومن عادة الولي أن يستحي من إظهار كراماته.

الفاضحة والكرامة:

أوضح الشيخ خالد الجندي أن هناك نوعًا آخر من الخوارق يسمى "الفاضحة"، وهي حدث خارق للعادة يحدث للمُدّعي سواء ادعى النبوة أو الولاية، لكن النتيجة تكون عكسية وتؤدي إلى فضحه أمام الناس. مثلما وقع مع مسيلمة الكذاب عندما حاول أن يشفي عين أحدهم، فعمِيت العين السليمة.

الخوارق والشياطين:

كما بين الشيخ خالد الجندي أن "الخارقة" هي أمر خارق للعادة قد يحدث بفعل الشياطين وعلى أيدي أوليائهم، مستشهدًا بالآية: «وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم»، حيث قد تُستخدم هذه الخوارق لتضليل الناس وإفساد عقيدتهم.

دروس من القرآن الكريم:

من خلال استشهاد الشيخ خالد الجندي بسورة الكهف، أشار إلى درس مهم في التعامل برفق ولطف، كما ذكر في قوله تعالى: «فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعامًا فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدًا». وأكد أن اللطف في التعامل يمكن أن يكون وسيلة فعّالة للدعوة وتأثيرًا إيجابيًا في الناس.

وفي نهاية حديثه، لفت الشيخ خالد الجندي الانتباه إلى دقة بناء القرآن الكريم، مستعرضًا ترتيب كلمات القرآن، حيث أشار إلى أن كلمة "وليتلطف" تقع في منتصف القرآن الكريم، في إشارة إلى الجمال والتنسيق في النص القرآني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي
مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار
كارولين عزمي
مي حلمي
