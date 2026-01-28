الأرصاد تحذر من نشاط رياح محملة بالأتربة والرمال خلال الطقس غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الخميس، محذرة من نشاط ملحوظ للرياح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث تتراوح سرعتها بين 35 و50 كم/س.

حالة الطقس غدا في مصر

أوضحت هيئة الأرصاد، إن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، خاصة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، فإنه قد يسود طقس بارد في الصباح الباكر، ومائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون باردًا ليلًا.

درجات الحرارة غدا في مصر

حول درجات الحرارة غدا، المتوقعة، خلال حالة الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22 – الصغرى 15 درجة مئوية

السواحل الشمالية: العظمى 22 – الصغرى 14

شمال الصعيد: العظمى 22 – الصغرى 10

جنوب الصعيد: العظمى 24 – الصغرى 11

كما حذّرت هيئة الأرصاد الجوبة، من اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر المتوسط، خاصة مناطق السلوم، مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ ودمياط، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 35 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

ودعت هيئة الأرصاد، المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار المحتملة للظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات الرسمية أولًا بأول.