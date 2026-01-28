قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يواصل ارتفاعه محليا وعالميا.. وعيار 21 يسجل 7100 جنيه
خبير: ترامب يُظهر عداءً واضحًا للنظام الدولي ويسعى إلى تأسيس نهج مختلف في إدارة السياسة
بلعمري والجزار وشريف في قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز
أفضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250 ألف جنيه بالسوق المصري
طريقة تنزيل ترددات قنوات نايل سات كاملة 2026
بيراميدزاوي بنسبة 100%؜.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة للجماهير بشأن الفاخوري
شيخ الأزهر يحقق أمنية الطالبة الإندونيسية «ييلي» ويمنحها فرصة استكمال الماجستير
هاني سري الدين: وزارة الاستثمار بلا حقيبة وتحتاج إلى إسناد بعض الهيئات لها
مدير المتحف المصري بالتحرير: خطة شاملة لتغيير شكل العرض المتحفي وتطوير البنية التحتية
مقتل مواطن عراقي خلال مواجهات مع الجيش السوري
عبد المنعم سعيد: ترامب يرسخ فكرة القوة هي أساس إدارة العلاقات الدولية
هاني سري الدين: الإصلاح المؤسسي وزيادة الاستثمارات الخاصة أولوية المرحلة المقبلة
أخبار البلد

الأرصاد تحذر من نشاط رياح محملة بالأتربة والرمال خلال الطقس غدا

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الخميس، محذرة من نشاط ملحوظ للرياح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث تتراوح سرعتها بين 35 و50 كم/س.

حالة الطقس غدا في مصر

أوضحت هيئة الأرصاد، إن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، خاصة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، فإنه قد يسود طقس بارد في الصباح الباكر، ومائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون باردًا ليلًا.

درجات الحرارة غدا في مصر

حول درجات الحرارة غدا، المتوقعة، خلال حالة الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22 – الصغرى 15 درجة مئوية

السواحل الشمالية: العظمى 22 – الصغرى 14

شمال الصعيد: العظمى 22 – الصغرى 10

جنوب الصعيد: العظمى 24 – الصغرى 11

كما حذّرت هيئة الأرصاد الجوبة، من اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر المتوسط، خاصة مناطق السلوم، مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ ودمياط، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 35 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

ودعت هيئة الأرصاد، المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار المحتملة للظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات الرسمية أولًا بأول.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

