الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من مدينة النيل الطبية وتفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على مؤشرات أداء منظومة التأمين الصحي الشامل، والموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل محافظات كفر الشيخ، ومطروح، وشمال سيناء، ودمياط، والمنيا، حيث السيد الرئيس بسرعة إدماج هذه المحافظات ضمن المنظومة وفقًا للجداول الزمنية المحددة، كما وجّه بدراسة إدراج محافظة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور القطاعين الخاص والأهلي في دعم المنظومة على مستوى الجمهورية.

مشروعات البنية التحتية للقطاع الصحي

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس تابع تطورات مشروعات البنية التحتية للقطاع الصحي، حيث وجّه بسرعة الانتهاء من تنفيذ مدينة النيل الطبية، ومشروع مستشفى النيل التخصصي للأطفال الجاري إنشاؤه على أرض معهد ناصر.

كذلك وجّه الرئيس السيسي بمتابعة دقيقة لمعدلات تنفيذ المشروع القومي للمعامل المركزية بمدينة بدر، ومشروع مدينة العاصمة الطبية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والتي تضم 4200 سرير و18 معهداً طبياً متخصصاً. وفي ذات السياق، وجه السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة، وتنظيم عملها، في إطار دعم الدولة للاستثمار في القطاع الطبي، وتكاملًا مع منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على أهمية مواصلة أجهزة الدولة المعنية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مصر في المجال الطبي وصناعة الدواء.

وذكر المُتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي وجه بدراسة إنشاء المركز المصري للتحكم في الأمراض والمركز المصري للطب الدقيق، باعتبارهما محورين استباقيين لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالأوبئة والأمراض، ولتطوير المنظومة الطبية المصرية. كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار مستجدات المبادرات الرئاسية، البالغ عددها ١٥ مبادرة، ومنها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدولة، حيث أكد السيد الرئيس ضرورة التركيز على تقليص قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وتوفير العلاج للحالات الحرجة، مع تعزيز الآليات لتسريع الإجراءات وضمان وصول الخدمات للفئات الأكثر احتياجاً، كما وجه سيادته، في اطار الحرص على صحة الأطفال، باتخاذ كل ما يلزم من اجراءات للنظر في تطبيق برنامج استخدام اجهزة مراقبة السكر غير الاختراقية للأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن وزير الصحة والسكان استعرض التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان، في ضوء النتائج الإيجابية للمسح الصحي للأسرة المصرية، حيث وجّه السيد الرئيس بتكثيف الجهود لمواجهة التحديات الديموغرافية، من خلال تعزيز الوعي المجتمعي والبرامج التعليمية، بما يسهم في تحقيق التوازن السكاني المستدام.