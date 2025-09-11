متابعة انتظام العمل داخل مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر

أجرى الدكتور عرفه الهواري، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع الهيئة بالأقصر، جولة ميدانية داخل مستشفى الكرنك الدولي، تفقد خلالها الأقسام الداخلية، الحضّانات، والعناية المركزة، لمتابعة سير العمل وانتظام الخدمة المقدمة للمرضى.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بأهمية المتابعة الميدانية المستمرة داخل المستشفيات لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة الاطمئنان على توافر المستلزمات الطبية والأدوية، ومراجعة التجهيزات الطبية داخل الحضّانات والعناية المركزة، إلى جانب متابعة آليات تقديم الخدمة والرعاية الصحية للمرضى الداخليين بما يضمن استمرارية العمل وفق معايير الجودة ومكافحة العدوى.

وتأتي هذه الجولة في إطار جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية لمتابعة انتظام العمل داخل منشآتها بمحافظة الأقصر، وضمان الجاهزية الكاملة لتقديم خدمات طبية متكاملة وآمنة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.