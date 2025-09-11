مياه الأقصر: فريق إدارة الفاقد يتدخل لحل مشكلة ضعف المياه بجبل الرياينة

وجّه اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة الشركة، بضرورة تكثيف أعمال المتابعة الميدانية في المناطق التي تعاني من مشكلات متكررة في ضغوط المياه.

وبناءً على هذه التوجيهات، توجه فريق إدارة الفاقد إلى منطقة جبل الرياينة لمتابعة الموقف على الطبيعة، حيث قام الفريق بفحص خط المياه قطر ٨ بوصة المغذي للمنطقة، والذي يُعد المصدر الرئيسي لتغذيتها، وقد قام الفريق بتركيب أجهزة فلوميتر متطورة لقياس كميات التصرف الفعلية للمياه المتدفقة، إلى جانب تركيب أجهزة لقياس الضغوط على امتداد الخط بالكامل، وذلك بهدف تحديد أماكن الخلل بدقة والوقوف على أسباب ضعف أو انقطاع المياه.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الشركة الشاملة لمتابعة ما يُعرف بـ "المناطق الساخنة" التي تواجه تحديات في استمرارية الخدمة، والعمل على إيجاد حلول عاجلة ودائمة تضمن وصول المياه للمواطنين بالكميات والضغوط المناسبة. كما شدد رئيس الشركة على أهمية المتابعة المستمرة من جانب فرق العمل الميدانية، والتواصل مع الأهالي لرفع كفاءة الشبكات والاستجابة لمطالبهم.

وتؤكد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر أنها مستمرة في تنفيذ برامجها الفنية والإدارية لتقليل الفاقد من المياه، وتحسين كفاءة الشبكات، بما يحقق استدامة الخدمة وجودتها في مختلف أنحاء المحافظة.