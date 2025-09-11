أمن الأقصر يوقف 3 سيارات وبداخلها 2.5 مليون جنيه مجهولة المصدر

نجحت قوات الأمن بمحافظة الأقصر في إحباط محاولة تمرير مبالغ مالية كبيرة مجهولة المصدر، بعدما عثرت على نحو مليونين ونصف المليون جنيه داخل ثلاث سيارات تم ضبطها خلال المرور على أحد الأكمنة الأمنية .

وخلال الحملة، لفتت السيارات المشتبه بها أنظار القوات، ليتم توقيفها وتفتيشها، حيث عُثر بداخلها على الأموال دون وجود أوراق أو مستندات قانونية تبرر مصدرها أو تثبت مشروعيتها.

وعلى الفور، جرى التحفظ على المبالغ والسيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق وكشف ملابسات القضية.