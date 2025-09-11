قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة بشأن نادي خوان ألفينا السابق تهدد الزمالك.. ماذا حدث؟
أحمد الجمال: تزييف دور مصر والتشكيك فيه جزء من عقلية العدو الصـ.ـهيوني
مصطفى بكري: تكريم النائب محمد أبو العينين بوسام أحرار إفريقيا تقديرًا لدوره البارز
مصطفى بكري: المنوفية تغيرت بالكامل منذ 2019 باستثمارات تتجاوز 40 مليار جنيه
بعد تصريحات سلوم حداد.. نجلاء بدر: كل إللي عايز يتشهر يجيب سيرة مصر
الخطيب للاعبي الأهلي: الكورة مش بالأسماء بالرجولة والجدعنة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جو حار رطب والعظمى في القاهرة 35
إصابة عمر مرموش تهدد مشاركته مع مانشستر سيتي الأسابيع.. تفاصيل
نتنياهو في تصريحات استفزازية: لا يوجد مكان آمن في العالم للمسئولين عن 7 أكتوبر
إعلان نتيجة التنسيق الثاني للصف الأول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أمن الأقصر يوقف 3 سيارات وبداخلها 2.5 مليون جنيه مجهولة المصدر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

نجحت قوات الأمن بمحافظة الأقصر في إحباط محاولة تمرير مبالغ مالية كبيرة مجهولة المصدر، بعدما عثرت على نحو مليونين ونصف المليون جنيه داخل ثلاث سيارات تم ضبطها خلال المرور على أحد الأكمنة الأمنية .

وخلال الحملة، لفتت السيارات المشتبه بها أنظار القوات، ليتم توقيفها وتفتيشها، حيث عُثر بداخلها على الأموال دون وجود أوراق أو مستندات قانونية تبرر مصدرها أو تثبت مشروعيتها.

وعلى الفور، جرى التحفظ على المبالغ والسيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق وكشف ملابسات القضية.

الاقصر امن الاقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

وزير الصحة

دخلو يعملوا مياه بيضاء فقدوا بصرهم.. وزير الصحة يشكل لجنة للوقوف على الحقيقة

تمساح

ذعر بين المصطافين بعد ظهور تمساح بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية

انقطع «الواير» وأصيب الطالبين.. تفاصيل سقوط أسانسيرمن الطابق الثالث

انقطع «الواير».. تفاصيل سقوط أسانسير من الطابق الثالث

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

63 ألف فدان قصب سكر ترسم خريطة الزراعة الجديدة في الأقصر.. تفاصيل

رفع اشغالات

محافظ أسوان يقود حملة لإزالة الإشغالات بميدان النفق.. ويشدد على مواجهة الباعة الجائلين والمواقف العشوائية

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

محافظ المنيا يتابع شكاوى ومطالب المواطنين عبر الرصد الإعلامي ويوجه بسرعة التعامل معها

بالصور

احذر تنظيف الأذن بالأعواد القطنية.. عليك التوقف عنها فورًا

مخاطر إستخدام أعواد لتنظيف الأذن
مخاطر إستخدام أعواد لتنظيف الأذن
مخاطر إستخدام أعواد لتنظيف الأذن

منتجات يومية تسبب السرطان .. اعرف الحقيقة من الإشاعة

السرطان
السرطان
السرطان

قبل دخول المدارس.. 7 خطوات ذكية لإعادة الأطفال إلى النوم المبكر

خطة الأسبوع لإعادة تنظيم نوم الأطفال
خطة الأسبوع لإعادة تنظيم نوم الأطفال
خطة الأسبوع لإعادة تنظيم نوم الأطفال

ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن يحتفلان بنجاح "ماما وبابا" في سينمات السعودية وسط استقبال جماهيري ضخم

فيلم ماما وبابا
فيلم ماما وبابا
فيلم ماما وبابا

فيديو

استخراج دودة حية من دماغ مريض

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد